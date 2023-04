Clessidra Private Equity compra Everton, azienda italiana del tè

L’azienda offre una vasta gamma di tè, tisane ed infusi. Everton ha raggiunto nell’ultimo anno un fatturato di circa 40 milioni di euro. Quarta operazione del fondo Clessidra Capital Partners 4

Clessidra Private Equity SGR, società che opera nella gestione di fondi di private equity focalizzato nel segmento upper-mid market, ha annunciato l’acquisizione di Everton, azienda italiana del tè, tisane ed infusi. Clessidra ha rilevato l’azienda con sede a Tagliolo Monferrato (Alessandria) da un club deal di investitori organizzato da Cronos Capital Partners. Federico Dodero, Amministratore Delegato di Everton, manterrà una quota di minoranza della società e continuerà nel suo ruolo operativo.

Everton: 40 milioni di fatturato per l’azienda del tè

L’azienda offre una vasta gamma di tè, tisane ed infusi. Everton ha raggiunto nell’ultimo anno un fatturato di circa 40 milioni di euro. La crescita dell’azienda è stata trainata negli ultimi anni dalle tisane e dagli infusi, che attualmente rappresentano la parte preponderante dell’offerta e dei ricavi. Grazie ad una catena di approvvigionamento integrata, la società fornisce ai propri clienti qualità, innovazione, tracciabilità del prodotto e prezzi competitivi. Everton ha stabilimenti diretti in Italia, India e Croazia, e una succursale commerciale negli Stati Uniti.

Cos’è Clessidra Private Equity

Clessidra Private Equity opera nel mercato italiano della gestione di fondi di private equity. Ha oltre 3 miliardi di euro di impegni di capitale complessivamente raccolti. La società è stata fondata nel 2003 ed è controllata da Clessidra Holding SpA, la quale è detenuta al 100% da Italmobiliare SpA, la holding di investimenti controllata dalla famiglia Pesenti. Dalla sua fondazione, sono stati completati 26 investimenti per un ammontare complessivo pari a oltre 2 miliardi di euro. L’investimento in Everton rappresenta la quarta operazione del fondo Clessidra Capital Partners 4 e consentirà alla Società di consolidare gli ambiziosi piani di crescita del management.

“Siamo entusiasti di collaborare con Everton, che negli ultimi anni si è affermata come partner privilegiato per i principali operatori della distribuzione moderna, sia in Italia che all’estero. Everton ha costantemente ampliato i suoi mercati di riferimento generando per oltre 10 anni una crescita dei ricavi a doppia cifra. Non vediamo l’ora di supportare il continuo successo di Everton e di lavorare con Federico Dodero e l’eccezionale team dell’azienda per sostenere la loro visione” ha dichiarato Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private Equity SGR.

“L’esperienza ineguagliabile di Clessidra nella creazione di aziende leader e sostenibili attraverso progetti di aggregazione e la profonda conoscenza del mercato ne fanno il partner ideale di Everton. Clessidra ha apprezzato in particolare il nostro assoluto impegno per la qualità dei prodotti e l’approvvigionamento diretto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti; la sua esperienza finanziaria e operativa sarà molto preziosa per la prossima fase di crescita. Insieme a Clessidra, non vediamo l’ora di espandere la nostra impronta globale per continuare il nostro percorso di espansione, rimanendo fedeli ai valori che ci hanno permesso di raggiungere la posizione attuale.” ha commentato Federico Dodero.

Nell’operazione Clessidra è stata assistita da Equita KFinance, in qualità di M&A advisor, Equita (debt advisor), Target Law (ambito legale) KPMG (ambito contabile), Bain (ambito commerciale), Bonfiglioli Consulting (ambito operations), Studio RDRA (ambito fiscale e di strutturazione).