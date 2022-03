Clessidra Capital Credit raccoglie 130 milioni per il fondo rivolto alla crescita delle Pmi italiane

Il fondo vuole sostenere la crescita delle Pmi italiane dall’elevato potenziale attraverso una gamma di prodotti finanziari flessibile e su misura

Si rivolgerà soprattutto alle Pmi italiane, per sostenere la loro crescita, il fondo lanciato da Clessidra Capital Credit SGR che ha concluso la prima fase di raccolta da 130 milioni di euro, mirando a un target di 250 milioni di euro nei prossimi mesi.

Clessidra Private Debt è un fondo alternativo di tipo chiuso riservato che, anche attraverso l’integrazione ESG, creerà un portafoglio diversificato di investimenti per “finanziare aziende nazionali dall’elevato potenziale, leader nel proprio settore di riferimento”, dice una nota della società di gestione attiva nel settore del private capital.

Gli investitori includono primari soggetti istituzionali italiani, tra i quali Fondo Italiano d’Investimento nel ruolo di cornerstone investor. Le prossime fasi di raccolta del fondo si incentreranno sia su investitori italiani sia esteri e come già avvenuto per gli altri fondi di Clessidra, Italmobiliare S.p.A. sarà sponsor del fondo.

“Siamo soddisfatti del risultato finora raggiunto – commenta Federico Ghizzoni, Presidente di Clessidra Capital Credit SGR – e siamo lieti che investitori come il Fondo Italiano d’Investimento abbiano creduto nel progetto e nel team di investimento, supportandoci fin dal primo closing. L’interesse raccolto dai diversi investitori istituzionali pone solide basi per il raggiungimento dell’obiettivo finale di raccolta nei prossimi mesi.”

Clessidra Capital Credit utilizzerà soprattutto strumenti di debito

Il Fondo – che investirà prevalentemente attraverso strumenti di debito – si rivolge principalmente a imprenditori che hanno bisogno di finanza per sostenere la crescita della propria azienda, managers che hanno un’ambizione imprenditoriale, promotori di club deal che desiderano affiancare capitale di crescita al cambio di azionariato e fondi di private equity che vogliono utilizzare fonti di finanziamento più flessibili.



“Il lancio del fondo di private debt rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ampliamento e diversificazione della strategia di investimento di Clessidra – aggiunge Mario Fera, Amministratore Delegato di Clessidra Capital Credit SGR. – In un quadro di mercato come quello attuale la finanza alternativa, e in particolare il private credit, possono avere un ruolo importante e crescente per lo sviluppo delle imprese e Clessidra è pronta a giocare questo ruolo”.

Il fondo Clessidra Private Debt si presenta come uno dei primi fondi sul mercato italiano con un dichiarato impegno ESG e si pone come strumento ideale per selezionare imprese italiane con potenziale di crescita e accompagnarle nella creazione di valore.

“Con il fondo Clessidra Private Debt vogliamo rispondere in modo flessibile alle esigenze di finanza delle PMI Italiane e ci proponiamo come partner finanziario di imprenditori e manager con progetti industriali di crescita ambiziosi – conclude Roberto Ippolito, Responsabile del Team di Investimento e Membro del Comitato di Investimenti di Clessidra Private Debt Fund. – Il fondo è tra i primi a offrire una gamma di prodotti finanziari flessibile e su misura e a supportare finanziariamente le imprese, favorendo l’evoluzione sostenibile dei processi di business.”