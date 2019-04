Cleopatra era una bambina curiosa: il Racconto su FIRST Arte

Come ogni domenica sul magazine dedicato alla cultura, un racconto: questa volta tocca a Celenia Ciampa.

C’era una volta, tempo fa, una bambina così coraggiosa da desiderare di provare grandi paure. Perché, dopo essere cresciuta «in una casa vecchia e scricchiolante, dove ogni cassetto poteva nascondere un mistero e ogni stanza era un antro ombroso», non le bastavano più le storie raccontate dagli altri. La vita, pensava, andava vissuta davvero, e anche i misteri della morte. Così, dopo una notte trascorsa nella solitudine di un cimitero, tornerà al mondo delle cose tangibili totalmente cambiata, «tremante dal freddo e dal terrore». Il racconto della domenica su FIRST Arte, il magazine di FIRSTonline dedicato all’universo della cultura, si maschera dietro l’insospettabile innocenza di una fiaba gotica, e l’autrice Celenia Ciampa mostra che, a volte, il vero orrore abita i luoghi meno sospetti.

L’autrice è nata nel 1984 in una grande e vecchia casa, nella quale si sono avvicendate generazioni di storie. Fin da piccola, ha desiderato essere una maestra e lo è diventata per davvero. Lettrice avventurosa, l’amore per i libri l’ha spinta ad aprire un gruppo su Anobii, il Giardino segreto (letteratura per l’infanzia e creatività). Vive in Toscana con il marito e i loro cani. È autrice diversi racconti e libri per bambini. Per goWare, nel 2015, è uscito Il figlio dell’Orco e della Strega.

