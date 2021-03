Claude Monet, per il “Ponte di Waterloo” stima di 35 milioni

Il 10 maggio 2021, Christie’s New York presenterà il ponte di Waterloo di Claude Monet, effet de brouillard, 1899-1903, stima su richiesta (nella regione di $ 35 milioni) come momento clou della vendita serale del XX secolo di recente introduzione di Christie.

Questo raro e importante dipinto è un bell’esempio della celebre serie di Waterloo Bridge di Monet, uno squisito esempio della sua capacità di catturare gli effetti effimeri e intangibili della luce sul fiume Tamigi. Con queste opere fondamentali, Monet ha effettivamente aperto la strada alla traiettoria dell’arte del XX secolo come la conosciamo ora.

“Adoro Londra, è una messa, un insieme ed è così semplice. Quello che mi piace di più a Londra è la nebbia … Amo così tanto Londra! ” – Claude Monet in conversazione con René Gimpel il celebre mercante londinese.

L’appassionata dichiarazione di Monet è magistralmente trasmessa nel Waterloo Bridge, effet de brouillard, una delle monumentali serie di vedute londinesi dell’artista, le Vues du Londres. Iniziata a Londra nel 1899, questa serie rimane uno dei più grandi successi dell’artista, poiché ha trasformato la città e i suoi famosi cieli pieni di nebbia in visioni eteree e senza tempo della città moderna. Dei tre temi chiave di questa ambiziosa campagna, la serie Waterloo Bridge è la più grande ed è rinomata per essere la più radicale e varia e anche la più poetica e d’avanguardia. Waterloo Bridge, effet de brouillard è il miglior esempio di questa iconica serie da offrire all’asta per oltre un decennio.

Le opere più belle di questa serie sono ora ospitate nei grandi musei del mondo, tra cui la National Gallery of Art, Washington, l’Art Institute of Chicago, The State Hermitage Museum, San Pietroburgo e il Philadelphia Museum of Art. Il presente dipinto si confronta molto favorevolmente con ciascuno di questi e come loro è stato scelto da Monet per essere incluso come uno dei diciotto ponti di Waterloo inclusi nella sua rivoluzionaria mostra del 1904, Claude Monet: Vues de la Tamise à Londres alla Galerie Durand-Ruel. Reagendo a questo spettacolo Georges Lecomte scrisse che Monet non aveva mai “raggiunto una sottigliezza così vaporosa, un tale potere di astrazione e sintesi”.

A Waterloo Bridge, effet de brouillard, Monet ha immaginato la vista panoramica verso est dal balcone della sua camera d’albergo all’elegante Savoy Hotel. Le vaste acque del Tamigi sono attraversate dal ponte di pietra che si allontana verso la riva sud fiancheggiata da fabbriche. L’intera scena è avvolta da una nebbia effimera ed evanescente che è illuminata dal sole invisibile al di là, la sua presenza velata proietta la città in una straordinaria luce iridescente blu e rosa. Qui, Monet ha eseguito l’alchimia con pennello e pigmento, distribuendo i tremolii e le pennellate di colore più sfumate per creare una composizione che ha catturato la qualità vaporosa dell’atmosfera e il potere magico della luce. Nella sua ricerca di rappresentare la sua impressione della scena che si trovava davanti a lui, Monet ha trasformato una vista fugace della Londra industriale in un’evocazione misteriosa e profondamente contemplativa che trascende i confini del tempo e del luogo.

“È un miracolo“, ha scritto Octave Mirbeau. “È quasi un paradosso che si possa, con impasto su tela, creare materia impalpabile, imprigionare il sole … far scaturire da questa atmosfera dell’Empireo, così splendide terre fatate di luce. Eppure, non è un miracolo, non è un paradosso: è il risultato logico dell’arte di M. Claude Monet “. (Claude Monet, Vues de la Tamise a Londres, catalogo mostra, Galeries Durand-Ruel, Parigi, 1904, p. 8).

Waterloo Bridge, effet de brouillard è stato uno dei primi dipinti londinesi ad entrare in una collezione americana quando fu acquisito all’inizio del 1905 dalla pioniera poeta vincitrice del Premio Pulitzer, Amy Lowell. Il ponte di Waterloo, effet de brouillard, rimase per discendenza alla famiglia Lowell fino al 1978, ed è stato incluso nella retrospettiva dei capolavori di Claude Monet del Boston Museum of Fine Arts tenutasi in America l’anno dopo la morte dell’artista nel 1927.