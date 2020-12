Cinema, Unicredit sostiene Palomar con prestito di 16 milioni

La casa produttrice di successi tv come Il commissario Montalbano o Il nome della rosa utilizzerà i soldi del prestito per finanziarie nuove produzioni televisive e cinematografiche in un momento particolarmente difficile per il settore

Unicredit ha concesso un prestito da 16 milioni di euro a Palomar, società italiana di produzioni televisive e cinematografiche fondata 34 anni fa da Carlo Degli Esposti. Il finanziamento è garantito da Sace, nell’ambito del programma Garanzia Italia previsto dal Decreto Liquidità.

Con le risorse provenienti da finanziamento Palomar finanzierà nuove produzioni che saranno distribuite anche a livello internazionale si aggiungono a un’altra recente operazione di euro 4 milioni di euro garantita dal Fondo Centrale di Garanzia e utilizzata per il sostegno al circolante dell’azienda.

Ricordiamo che tra le produzioni più famose di Palomar figurano la fiction “Montalbano”, la serie TV “Il Nome della Rosa”, i film “La Paranza dei Bambini” che si è aggiudicato l’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura alla Berlinale 2019 e “Volevo Nascondermi” che è valso l’Orso d’argento come migliore attore alla Berlinale 2020, solo per citarne alcune. Palomar dal 2019 è entrata a far parte del Gruppo francese Mediawan.

“Con questo finanziamento a favore di Palomar – ha commentato Salvatore Pisconti, responsabile per il Centro Italia di Unicredit – la nostra banca conferma il proprio forte impegno a supporto del comparto cinematografico italiano, strategico per l’economia nazionale. Nel Lazio viene gestito il 71,3% degli impieghi che Unicredit concede al comparto cinematografico in Italia e proprio in questa regione, infatti, la nostra banca ha organizzato un Forum dedicato al cinema che ha coinvolto molti dei principali rappresentanti della categoria e ha sostenuto il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo che si è tenuto a Roma a ottobre”.

“La pluriennale collaborazione con Unicredit – ha commentato Carlo Degli Esposti, presidente e fondatore di Palomar – si è rivelata strategica per consentire alla nostra società di realizzare opere di grande successo. La conferma, nell’attuale contesto, del supporto a Palomar e in generale al comparto potrà consentire un rafforzamento delle produzioni indipendenti con benefici attesi per l’intera filiera.”