Christie’s Milano : 100 opere del XX e XXI sec. in asta online dal 23 novembre al 5 dicembre

Dal 23 novembre al 5 dicembre, Christie’s Milano presenterà circa 100 opere di artisti italiani e internazionali tra cui Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Giorgio de Chirico, Jannis Kounellis, Fausto Pirandello, Michelangelo Pistoletto, Salvo e Mario Schifano

I prezzi delle opere presentate vanno da € 100 a € 350.000, offrendo ai collezionisti di ogni fase l’opportunità di acquisire pezzi di artisti pionieristici del XX e XXI secolo, con il 70% delle opere che vengono messe all’asta per la prima volta.

Christie’s presenterà due eccezionali collezioni dell’attore Roberto Bisacco e del critico d’arte romano Alberto Boatto

Altre opere provenienti da Secoli di bellezza – Una raffinata collezione privata includono sculture di Marino Marini e Giacomo Manzù. Highlights from 20th/21st Century: Milan Online Sale sarà in mostra a Napoli il 16 novembre, con l’intera selezione di opere in mostra a Milano a Palazzo Clerici dal 23 al 26 novembre. Tra le opere offerte all’asta per la prima volta, Christie’s presenta una vivace biro rossa di Alighiero Boetti intitolata Vedere I laterali (1981, stima €250.000-350.000) – foto di copertina – , donata dall’artista alla famiglia che ha ospitato e aiutato lui durante il recupero da un incidente stradale alle Cinque Terre nel 1982. Accanto a questa, un’opera monumentale di Jannis Kounellis, Senza titolo, che racchiude tutti gli elementi più importanti con cui l’artista amava lavorare, come piombo, tela e fuoco (stima €200.000-300.000) guiderà la sezione Arte Povera della vendita.

Languidi sguardi assassini di Alighiero Boetti (1990, stima: €100.000-150.000) è il primo monocromo rosso con questa frase ad apparire sul mercato pubblico.

Giochi in terrazza di Fausto Pirandello (stima: €120.000-180.000), un dipinto su tavola a grandezza naturale raffigurante la sorella dell’artista Lietta con le sue due figlie, è il top lot della sezione Maestri Moderni. Questo dipinto raro e lirico del 1937 è stato esposto alla III Quadriennale d’Arte di Roma nel 1939 e viene messo all’asta per la prima volta. Alberto Boatto è stato un grande studioso dei movimenti artistici d’avanguardia del primo Novecento. Le opere di questa collezione includono doni di Concetto Pozzati e Giosetta Fioroni, prova che queste amicizie hanno permesso a Boat di accedere preferenzialmente a serie che altrimenti non sarebbero state disponibili per la vendita. Da questo gruppo, un ritratto iconico di Giosetta Fioroni, Senza titolo (1966, stima: €30.000-40.000), esposto a New York presso The Drawing Center nel 2013. Roberto Bisacco era un caro amico di Alighiero Boetti che ha raccolto una raccolta di opere dell’artista che testimoniano uno scambio artistico e culturale tra le due figure. A valorizzare questa collezione sono Faccine colorate (1979, stima: €26.000-36.000). Dopo il record stabilito dall’artista da Christie’s a Londra lo scorso ottobre, l’asta milanese presenta due dipinti della serie più iconica di Salvo raffiguranti nevicate e paesaggi: Senza titolo (1996, stima: €55.000-75.000) e La valle (2006, stima: € 35.000-50.000), entrambi caratterizzati da una tavolozza psichedelica e sognante.