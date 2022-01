Christie’s: l’opera di Picasso “La fenêtre ouverte” per la prima volta sul mercato

La fenêtre ouverte di Picasso sarà in mostra a New York dal 4 all’8 febbraio 2022 e a Hong Kong dal 15 al 17 febbraio 2022 prima di essere esposta a Londra dal 23 febbraio al 1 marzo 2022

L’ opera “La fenêtre ouverte” di Pablo Picasso sarà messa all’asta da Christie’s per la prima volta in assoluto con una stima di prevendita di £ 14.000.000-24.000.000.

La fenêtre ouverte è un raro esempio del periodo surrealista di Picasso. Conservato nella stessa collezione europea per mezzo secolo, questo dipinto è una rappresentazione surreale di Picasso e della sua grande musa Marie-Thérèse Walter.

Dipinta il 22 novembre 1929, questa scena in studio complessa e avvincente fa parte di una serie di opere di Atelier che Picasso aveva iniziato intorno al 1926, dipinti riccamente simbolici e radicalmente costruiti che rivelano gli interessi multiformi dell’artista in questo momento. Altre opere di questa serie sono ospitate in musei tra cui The Museum of Modern Art, New York e Musée National d’Art Moderne, Le Centre Pompidou, Parigi. Una natura morta allo stesso tempo, una scena velata da Atelier e una distorsione surrealista della realtà, La fenêtre ouverte è ricca di simbolismo personale e artistico. In primo piano in questo dipinto si ergono due figure altamente astratte. Sulla destra si trova un busto in gesso che sembra essere un’immagine mascherata della grande amante dell’artista e musa ispiratrice di questo tempo, Marie-Thérèse Walter. Si dice che l’oggetto figurativo a sinistra, un amalgama di piedi intersecati da una freccia, sia una rappresentazione astratta e simbolica dello stesso Picasso. Sullo sfondo sono identificabili due guglie della chiesa di Sainte-Clotilde. John Richardson ha suggerito che questo lavoro rappresenti quindi l’appartamento segreto della Rive Gauche che Picasso e Marie-Thérèse condividevano come nascondiglio durante la loro relazione clandestina. In primo piano, una configurazione di oggetti astratti è raffigurata in una disposizione che ricorda le precedenti nature morte cubiste dell’artista.

Anche se Marie-Thérèse doveva ancora emergere in piena forma nel lavoro dell’artista – ciò non sarebbe accaduto fino a quando non ha creato i busti in gesso simili a sentinelle nella primavera del 1931 – il suo profilo e la sua ciocca di capelli sono immediatamente identificabili in La fenêtre ouverte . La sua presenza nella vita e nell’arte dell’artista era a questo punto segreta, tuttavia, l’iconico linguaggio visivo che Picasso sviluppò nei suoi ritratti di lei, di profilo e con il luminoso viso bianco, sono già presenti. Picasso scelse di includere La fenêtre ouverte nella sua storica retrospettiva del 1932, tenutasi per la prima volta alla Galerie Georges Petit di Parigi, da giugno a luglio, prima di trasferirsi alla Kunsthaus di Zurigo, da settembre a ottobre.

Il dipinto è stato anche incluso nel Museum of Modern Art, la mostra di indagine seminale di New York, “Dada, Surrealism & Their Heritage” nel 1968.