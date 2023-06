Christie’s, libri e manoscritti rari in asta: il messale miniato di Notre-Dame, carte da gioco, tarocchi, lettere di amore e odio

Dal 22 giugno al 5 luglio, Christie’s presenta una vendita online di libri e manoscritti rari con oltre 220 lotti, che coprono un’ampia panoramica della storia del libro dal XV secolo ai giorni nostri.

Libri e manoscritti rari in asta da Christie’s. Tra gli altri punti salienti, la vendita comprende un messale miniato per l’uso di Notre-Dame de Paris, un gioco di carte surrealista, un diario di viaggio risalente al XVIII secolo e un raro volume di incisioni di costumi di moda e commercio. La stima globale per la vendita è di circa 1 milione di euro.





Uno dei pezzi forti della vendita è un sontuoso messale miniato della fine del XIV secolo per l’uso di Notre-Dame (stima: € 40.000 – 60.000). La provenienza di questo volume straordinariamente ben conservato lo rende davvero eccezionale. Le indicazioni suggeriscono che il manoscritto sia stato utilizzato da un sacerdote a Notre-Dame, in particolare per il suo Calendario che elenca tutti i santi della Chiesa di Parigi. Un altro lotto raro ed eccezionale è un libro di preghiere del XIX secolo tessuto interamente con schede perforate su un telaio Jacquard, che consente di creare vari motivi complessi. Si ritiene che l’opera, tra l’artigianato e la prima tecnologia informatica, sia stata prodotta in solo una cinquantina di copie (stima: € 10.000 – 15.000).

La vendita comprende anche un magnifico libro di viaggio del 1782, con rilegatura originale in marocchino rosso e illustrato con suggestive tavole colorate a mano. Queste immagini molto dettagliate sono altamente evocative dei costumi dell’India, della Malesia e della Cina.

L’artista, Pierre Sonnerat, uno dei più grandi illustratori-naturalisti dell’epoca, fu incaricato dal re Luigi XV di esplorare l’Oriente

SONNERAT, Pietro (1748-1814)

Viaggio nelle Indie Orientali e in Cina compiuto per ordine del re, dal 1774 al 1781…Parigi: l’autore, Froulé, Nyon, Barrois, 1782

Questo è il primo esempio di un libro che descrive e raffigura una serie di specie di uccelli e frutti precedentemente sconosciuti come il litchi. Una copia dell’Encyclopédie di Diderot in vendita riunisce tutti i 35 volumi e le 3.129 tavole illustrate della versione originale. È timbrato con lo stemma di Maria Feodorovna (1759-1828), imperatrice consorte di Russia (stima: € 30.000 – 50.000).



La vendita include anche una preziosa collezione di incisioni della fine del XVII secolo dei Larmessin, una delle principali dinastie di incisori del Grand Siècle. Si tratta probabilmente della più completa serie di “Costumi dei Mestieri” della famiglia mai vista sul mercato. I personaggi, alla maniera di Arcimboldo, combinano strumenti emblematici e oggetti che rappresentano un mestiere o uno status sociale. Al di là del loro valore artistico, queste incisioni affondano le radici nelle tradizioni mascherate risalenti al XVI secolo: costumi spettacolari dovevano impressionare a prima vista. Una mostra del MoMa del 1936 ha evidenziato i legami tra questa estetica fantasiosa, “arcimboldesca” e i collage di Max Ernst o la sperimentazione di Dali. (Stima: € 30.000 – 40.000).

Storie di amore e odio: lettere di famosi scrittori e artisti



Diversi lotti mettono in luce le influenze reciproche, i litigi e le profonde amicizie tra scrittori e artisti. Conversazioni affascinanti, così come scambi più accesi, si rivelano in manoscritti e lettere scritti a mano. Una lettera di Flaubert alla sua musa ispiratrice, la poetessa Louise Colet (Stima: € 6.000 – 8.000), un manoscritto di Leo Tolstoy in risposta a un discorso di Émile Zola (Stima: € 10.000 – 15.000) e una lettera di Pierre Soulages a Michel Butor (Stima: € 6.000 – 8.000) dovrebbe piacere ai collezionisti.

In vendita anche testi di René Char illustrati da grandi artisti del Novecento come Henri Matisse e Pablo Picasso, oltre a Lettera Amorosa (1963), uno dei più bei libri illustrati da Georges Braque. Il volume unisce forme poetiche e il linguaggio dei colori. È superbamente legato da P.L. Martin (Stima: € 30.000 – 40.000).

Tarocchi e carte da gioco

Un mazzo di tarocchi completo, stampato su blocchi di legno e colorato con gli stampini, prodotto dal card-maker Nicolas Bodet nel XVIII secolo, dovrebbe attirare gli appassionati di giochi di carte (stima: € 10.000 – 15.000). Nel 1941, il gruppo surrealista esiliato a Marsiglia tentò di riprendere le sue attività. L’idea di reinterpretare il tradizionale mazzo di carte è nata in uno dei caffè della città, il Brûleur de loups. Il progetto è stato rapidamente affidato all’artista Frédéric Delanglade. Il mazzo di carte in vendita, stampato per la prima volta nel 1943, riunisce i disegni originali di Delanglade e i suoi schizzi. È un record inestimabile di questo periodo nella storia del surrealismo (stima: € 5.000 – 7.000).

Foto di copertina: TAROCCHI – Nicolas BODET (attivo tra il 1743 e il 1751) Carte Taraut realizzate da Nicolas Bodet in Berg Straet a Bruxelles.