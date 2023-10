Chiude oggi il Traforo del Monte Bianco per un mese: al via i lavori di ristrutturazione, imprese preoccupate

Chiude per un mese il Traforo del Monte Bianco e partono i lavori di ristrutturazione che dureranno a lungo. I problemi per l’export

Chiude il Traforo del Monte Bianco. Dalle otto di oggi, lunedì 16 ottobre e fino al 18 dicembre, la galleria chiude. La chiusura consentirà di procedere alla ristrutturazione di 600 metri di tunnel all’anno per i prossimi 18 anni. Gli operai lavoreranno al rifacimento della soletta in cemento sotto il livello dell’asfalto, dove ci sono «i canali di areazione — spiega Riccardo Rigacci, direttore del Geie-Tmb intervistato da La Repubblica — le vie di fuga e un canale riservato all’aspirazione dei fumi». È prevista anche la sostituzione dei 76 ventilatori fissati sulla volta, l’inizio dell’installazione delle nuove lampade a led. «L’impegno — aggiunge Rigacci — è di riuscire a concludere l’intervento in anticipo».

Il giorno tanto temuto è dunque arrivato. Sono già sul piede di guerra gli imprenditori della Val d’Aosta e del Piemonte che stimano una ricaduta negativa sul Pil intorno al 9,8 per cento (dati Confindustria), meno 3,1 per cento sul fronte francese. I settori che prevedono maggiori contraccolpi sono quelli della lavanderia industriale, delle acque minerali, della siderurgia e della tecnologia. Ma anche il turismo è preoccupato con 400 alberghi nelle due regioni che lavorano molto con la clientela francese. Il problema, comunque, è che il traforo già oggi non è sufficiente a garantire il traffico dei veicoli e dei trasporti transfrontalieri, ma l’ipotesi di lavorare ad un raddoppio della “canna” sembra per ora remoto.