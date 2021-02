Chino Recoba Wines, il vino uruguayo dell’ex Inter

L’ex giocatore dell’Inter è titolare di una azienda vinicola in Uruguay: è solo una delle sue tante attività post-calcistiche – VIDEO.

C’è una vita, anzi ci sono tante vite dopo il calcio. Ne sa qualcosa l’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale uruguayana Alvaro Recoba, detto El Chino (il cinese) per il suo aspetto che gli occhi leggermente a mandorla fanno sembrare di origine orientale. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo (ufficialmente nel 2016 all’età di 40 anni, ma ha lasciato l’Inter nel 2007 e la Serie A nel 2008), il talentuosissimo fantasista uruguayo si è dedicato a tante cose, tutte degne di nota.

Prima ha fondato una società di produzione cinematografica completamente green, “Ecocinema”, che realizza e proietta film in giro per il Sudamerica solo grazie all’energia solare, contribuendo a diffondere contenuti socialmente impegnati nelle aree disagiate; poi si è trasformato in un imprenditore enogastronomico, aprendo il ristorante “Il Giardino” a Montevideo e poi è diventato CEO di “Chino Recoba Wines”, la linea di vini che porta il suo marchio per Uruguay e per il mondo.

Solo marginalmente El Chino continua ad occuparsi di calcio: nel luglio 2020 è stato nominato dalla Federazione calcistica del suo Paese come direttore delle Relazioni internazionali. Recoba però, nelle sue tante vesti, non sarà solo ambasciatore del pallone: la sua ultima grande passione, il vino, sta per arrivare sul mercato italiano.

A darne l’annuncio ufficiale è stato l’ex calciatore tutto mancino, tramite i suoi canali social: “Sono molto felice di dirvi che i miei vini saranno presto inviati in Italia, con un’etichetta speciale per l’Italia”, ha scritto su Instagram. “Chino Recoba Wines” è un’azienda vinicola 100% uruguayana, che vuole valorizzare la tradizione locale, giovane (il vino é arrivato in Uruguay solo nella seconda metà del XIX secolo, con l’immigrazione europea) ma non per questo meno promettente, e allo stesso tempo “ispirarsi” alla carriera del suo fondatore.

I vini per ora prodotti sono due rossi: un Tannat 2017 Antigua Bodega e un Cabernet Sauvignon 2016 Establecimiento Juanicó. Il primo viene così descritto: “colore viola intenso con riflessi violacei. Al naso spiccano aromi di frutti rossi, mela cotogna conservata e note di cioccolato, caffè e vaniglia. In bocca presenta note affumicate. La sua equilibrata acidità, volume e struttura gli conferiscono un finale lungo e persistente. Argilla sabbiosa poco profonda su granito rosa”.

Queste invece le caratteristiche del secondo: “colore viola intenso, con poca evoluzione fino al 2016. Aromi di frutta fresca blu, peperoni e qualche erba aromatica. Al palato si nota la concentrazione dell’uva, con tannini dolci e un finale lungo. Le uve provengono dal centro del paese El Carmen, Durazno”.