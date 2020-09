Cherry Legal: un nuovo sito per il recupero degli Npl

Lo studio legale legato alle società Cherry e Cherry 106, fondate da Giovanni Bossi, si è dato una identità online e social. La società a caccia di nuove figure professionali

Cherry Legal, studio legale nato come società tra avvocati partecipata da Cherry 106 (la società fondata dall’ex Ad di Banca IFIS Giovanni Bossi) che gestisce in maniera agile le attività legali di due diligence nell’acquisto di portafogli di NPL e di recupero giudiziale dei crediti non-performing, si è data un’identità online e social. Il sito web della società – la terza nata in otto mesi ad opera del banchiere, manager ed imprenditore Giovanni Bossi dopo Cherry e Cherry 106 – è infatti online, in linea con l’identità grafica del Gruppo Cherry. Un’identità disruptive rispetto al settore di attività, caratterizzata dalla semplicità di segni grafici puliti, colori tenui associati ad icone friendly ed a tratti decisi di colore rosso ciliegia, che accompagnano l’utente in tutte le aree del sito.

Le forme sferiche nelle quali sono innestati i contenuti e le informazioni relative a Cherry Legal ricordano la sfericità delle ciliegie, simbolo riconoscitivo delle società del Gruppo. Il sito web dà inoltre la possibilità agli utenti di collegarsi alla pagina LinkedIn di Cherry Legal nella quale è possibile visualizzare le posizioni aperte e candidarsi alle offerte di lavoro. “Ad oggi il team di Cherry Legal è composto da 5 professionisti altamente qualificati, con l’obiettivo di raddoppiare entro la fine del 2020”, spiegano i membri del Consiglio di Amministrazione – tutto rosa – di Cherry Legal, Michela Mariani (Presidente), Renata Castellan (Consigliere) e Irene Pirelli Marti (Consigliere).

“In questo momento – aggiungono le tre – siamo alla ricerca di figure quali asset managers/legali interni per le attività di recupero crediti giudiziale e stragiudiziale. Sebbene il Covid abbia senza dubbio avuto una forte incidenza nell’efficienza della Giustizia italiana, stiamo utilizzando gli strumenti digitali per interfacciarci con i Tribunali e continuare a lavorare le posizioni giudiziali di Cherry 106 pervenute dagli acquisti di portafogli di NPL effettuati da Cherry 106. Inoltre, grande attenzione da parte del team di Cherry Legal è dedicata all’attività di due diligence e valutazione degli asset dei portafogli che viene eseguita pre-acquisto”.