Cherry Bank e Sace insieme per supportare l’export italiano

Cherry Bank ha emesso garanzie internazionali per più di 2 milioni di euro, con garanzia Sace, per supportare l’azienda veronese Overmade nella realizzazione di un impianto per la produzione di carta in Tunisia

Cherry Bank, banca specializzata nei servizi di supporto alle imprese italiane sia nel settore dell’export che nella gestione di portafogli NPL e nel Wealth Management, insieme a Sace, gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato nel supporto al tessuto economico nazionale, collaborano per facilitare un’importante operazione commerciale che interessa Overmade S.r.l., società italiana, e una primaria azienda tunisina nel settore della produzione di carta tissue. L’obiettivo dell’operazione è la realizzazione di un nuovo impianto “turn-key” per la produzione di carta di alta qualità a Enfidha, in Tunisia.

L’operazione in dettaglio

Cherry Bank ha emesso garanzie internazionali per 2,25 milioni di euro, con la controgaranzia di SACE, a sostegno di Overmade S.r.l. e dell’acquirente tunisino. In aggiunta, la banca ha fornito a Overmade un finanziamento pre-shipment specificamente dedicato per l’operazione in questione.

“L’operazione rientra tra le soluzioni che Cherry Bank ha strutturato pensando alle esigenze concrete delle imprese che sono particolarmente attive nell’export. Tra i benefici ci sono condizioni finanziarie assicurative più vantaggiose, l’ottenimento di linee di firma dedicate e il rilascio di garanzie contrattuali a sostegno delle proprie commesse, favorendo la penetrazione dei mercati internazionali e l’aumento dei volumi delle proprie attività di business. Inoltre, le imprese clienti possono accedere alle partnership che abbiamo attivato e che vanno nella direzione di sostenere i progetti imprenditoriali e le necessità di circolante tout-court” ha commentato Vincenzo Galileo, responsabile Corporate Banking di Cherry Bank.

“Siamo entusiasti di questa importante nuova commessa soprattutto perché ci permette di dimostrare ancora una volta l’elevato livello tecnologico di Overmade. Il nostro percorso di crescita continua con installazioni e referenze sempre più prestigiose in tutto il mondo, seguendo il nostro motto “Made in Italy – Made in Over”. Per supportare il nostro business, che per oltre l’80% opera sui mercati internazionali, la capacità e sensibilità di partner affidabili in grado di supportare il nostro export con soluzioni finanziarie assicurative “tailor-made” è tanto importante quanto la tecnologia che siamo in grado di mettere a disposizione del mercato globale” ha dichiarato Stefano Marocchio, fondatore e amministratore di Overmade S.r.l.