Champions: Juve contro il Brugge e Atalanta contro lo Sturm Graz si giocano la qualificazione

In Champions arriva l’ora della verità: i bianconeri di Thiago Motta si giocano il futuro in Belgio mentre l’Atalanta ospita i tedeschi: vincere o almeno pareggiare è d’obbligo per andare avanti

Alla ricerca di un posto al sole. Juventus e Atalanta tornano a respirare l’aria della Champions League in una serata molto importante, nella quale ci si gioca gran parte del proprio destino europeo. Entrambe hanno 11 punti e sono in piena zona playoff, con la possibilità di agguantare gli ottavi (ma servirebbero risultati favorevoli dagli altri campi), ma anche di restare con un cerino in mano. Le sfide con Club Brugge (ore 21) e Sturm Graz (18:45) vanno vinte a tutti i costi, per poi rimandare i verdetti all’ultima giornata di mercoledì prossimo. Discorso diverso invece per il Bologna, ormai a un passo dall’eliminazione: i rossoblu ospiteranno il Borussia Dortmund (21) più per orgoglio che per reali ambizioni di classifica, anche se nel calcio, si sa, è bene non dare mai nulla di scontato.

Club Brugge – Juventus (ore 21, Sky e Now)

La Juve va in Belgio con l’umore in rialzo, figlio della vittoria sul Milan di sabato scorso che ha riportato entusiasmo e convinzione. Ora è bene continuare a battere il ferro, anche perché la Champions è ormai giunta al primo snodo decisivo: tra oggi e mercoledì prossimo, infatti, usciranno i verdetti definitivi, dunque si saprà chi andrà direttamente agli ottavi, chi dovrà passare per i playoff e chi, invece, tornerà mestamente a casa.

I bianconeri, attualmente, occupano il quattordicesimo posto con 11 punti, due in meno del Lille ottavo, quattro in più del Psg venticinquesimo. La classifica, insomma, è molto corta e passibile di cambiamenti, in un senso e nell’altro, anche se ad oggi i playoff sembrano l’obiettivo più realistico. Vincendo stasera diventerebbero ufficiali, anzi secondo le simulazioni potrebbe bastare pure un pareggio, il discorso invece cambia ragionando sugli ottavi, raggiungibili solo con due vittorie tra Club Brugge e Benfica, oltre che con la caduta di chi sta sopra.

La Juve ha il dovere di provarci e non solo per semplificarsi la vita nella Champions League attuale: aggiungere altre due partite (peraltro insidiosissime) a febbraio, infatti, complicherebbe anche la corsa in campionato. I belgi venderanno cara la pelle, visto che hanno un solo punto in meno della Signora e nutrono le sue stesse ambizioni, per quanto il calendario sia quasi proibitivo (all’ultima dovranno giocarsi il tutto per tutto sul campo del ritrovato Manchester City di Guardiola). Thiago Motta avrebbe voluto una gara più semplice per preparare al meglio la trasferta di Napoli, ma gli errori del passato (in primis la sconfitta con lo Stoccarda) lo costringeranno a una serata di fuoco, nella quale dovrà dimostrare di aver davvero svoltato.

Thiago Motta: “A Bruges per vincere e dare continuità”

“Abbiamo avuto difficoltà dall’inizio della stagione con gli infortunati, ma ora sono quasi tutti disponibili a parte Milik, Bremer e Cabal – l’analisi di Thiago Motta -. Faremo una grande partita tutti insieme, contro una squadra in forma e che sta facendo bene sia in Champions che in campionato. Calcoli per i Playoff? Il nostro obiettivo è la vittoria e per centrarlo dobbiamo fare una bella prestazione, il Club Brugge ha fatto bene in casa e anche in trasferta. È una squadra giovane, con energia, che gioca bene a calcio ed è molto organizzata in difesa. Da sabato abbiamo recuperato le energie e preparato al meglio la partita, ora dovremo fare una grande gara per arrivare alla vittoria. L’importante è dare continuità alle prestazioni, poi arrivano anche i risultati: col Milan abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, cosa che vogliamo fare sempre. Vlahovic titolare? Nella nostra filosofia non è importante la quantità del minutaggio, ma la qualità”.

Club Brugge – Juventus, le probabili formazioni

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla

In panchina: Jackers, De Corte, Nielsen, Skoras, Seys, Spilleers, Vetlesen, Skov Olsen, Van Den Heuvel, Nilsson

Allenatore: Hayen

Indisponibili: Romero, Vermant

Squalificati: Nessuno

Juventus (4-2-4): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez

In panchina: Perin, Pinsoglio, Rouhi, McKennie, Fagioli, Mbangula, Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Adzic

Allenatore: Thiago Motta

Indisponibili: Milik, Bremer, Cabal, Danilo

Squalificati: Nessuno