Champions, il Napoli affronta a Francoforte l’esame di maturità con grandi speranze: le formazioni

Il test di stasera contro l’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale della Champions servirà a capire fino dove può arrivare la squadra di Spalletti e se il suo assoluto predominio in campionato può valere anche in campo internazionale

Napoli in campo, l’Europa osserva. Comincia oggi la seconda tornata di ottavi di finale e il calcio italiano cala il suo asso più importante, vale a dire la capolista del campionato. A Francoforte, contro l’Eintracht detentore dell’Europa League, gli azzurri partono favoriti, ma le aspettative vanno ben oltre la sfida odierna: in molti pensano che la squadra di Spalletti possa andare fino in fondo, anche se è chiaro che molto dipenderà dal sorteggio. Prima però c’è un turno da superare e dunque da affrontare col massimo dell’attenzione, perché mai come quest’anno, alla luce del vantaggio in classifica, la Champions può essere affrontata con un focus totale.

Eintracht Francoforte – Napoli (ore 21, Canale 5, Sky Sport e Now Tv)

La cosa fondamentale sarà non dare per scontato nulla, perché se è vero che l’Eintracht non ha neanche lontanamente i numeri del Napoli, lo è anche che si sta giocando la Bundesliga (è sesto, ma a soli 5 punti dal trio di testa Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino) e che nella scorsa stagione ha alzato l’Europa League dopo aver eliminato pure il Barcellona. Insomma, i valori sorridono agli azzurri ma l’attitudine a questi livelli sembra essere favorevole ai tedeschi: e poi, a differenza del campionato dove il dominio è ormai cronico, qui non ci sono punti di vantaggio, ma solo gare da dentro o fuori con carico di pressione annesso. Saranno in tanti questa sera a guardare con curiosità il Napoli, Osimhen e Kvaratskhelia su tutti: la visibilità della Champions, infatti, è enormemente superiore a quella della Serie A, dunque è logico immaginare che anche loro sentano l’importanza della serata.

Spalletti chiede una prova di maturità: “Qualificazione al 50%, ma avere paura non è lecito”

“Conosco bene i miei calciatori e che uomini sono, mi aspetto che sappiano interpretare bene il tipo di partita – il commento di Spalletti -. Loro hanno un po’ più d’esperienza nelle partite da dentro o fuori. Nelle ultime di campionato ci siamo allenati su questo, senza pensare al margine che abbiamo in classifica, le hanno interpretate bene e mi aspetto lo facciano anche stavolta. Glasner ha detto che l’Eintracht ha il 50% di passare il turno e sono d’accordo con lui, loro hanno il piccolo vantaggio dell’esperienza della vittoria ai rigori dell’Europa League contro i Rangers. Questo sarà un evento da sfruttare, loro secondo me la sapranno interpretare, non è lecito avere paura: vedremo le giocate che solamente chi è a questo livello sa fare”.

De Laurentiis torna a parlare: “Scudetto? Lo avevo detto già a maggio…”

“Mi meraviglio che tutti quanti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo: e, sottolineo, il più onesto – ha sottolineato De Laurentiis, tornato a parlare alla stampa dopo mesi di silenzio -. Scudetto? Io lo dissi in conferenza il 30 maggio scorso: noi quest’anno lotteremo per vincere il campionato. I mister hanno un ruolo, allenare, e noi ne abbiamo uno che fortunatamente sa allenare, poi non è che possono conoscere tutti i giocatori del mondo, fare mercato è il nostro compito. Kvaratskhelia? Un giocatore che avevamo già puntato tre anni prima, ma poi abbiamo avuto troppe perdite a causa del Covid e non se ne è fatto nulla. Il segreto di questo Napoli? Non c’è, l’unico è voler giocare divertendosi, questo è un gioco, se uno non si diverte non funziona”.

Glasner avvisa il Napoli: “Vogliamo passare il turno e andare avanti in Champions”

“Ci aspetta una partita straordinaria, ma il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti– ha ribattuto Glasner, tecnico dell’Eintracht -. Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili, ci sarà il tutto esaurito, un’atmosfera fantastica, due squadre in ottima forma: è così che dovrebbe essere sempre. Il Napoli è anti-italiano, ha di gran lunga la massima intensità, gioca in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing incredibilmente intenso, lo sappiamo e ci siamo preparati per questo,ma non può ridursi solo alla fase offensiva, ha un ottimo equilibrio e subisce pochi gol. Noi però abbiamo imparato molto come squadra nella fase a gironi e ci siamo meritati queste due partite, anche se sappiamo quanto diventa difficile a questo livello. Esperienza? È un fattore importante, ma alla fine conta soprattutto il rendimento che esprimi al momento giusto”.

Eintracht Francoforte – Napoli, le formazioni

Sia Spalletti che Glasner possono contare sulle rose al completo, eccezion fatta per Raspadori ed Ebimbe. Nel Napoli non ci sono dubbi, visto che Spalletti se la giocherà con il 4-3-3 dei “titolarissimi”, dunque Meret in porta, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui in difesa, Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo, Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. L’Eintracht, reduce dal 2-0 sul Werder Brema di sabato, risponderà con il consueto 3-4-2-1 con Trapp tra i pali, Tuta, Hasebe e Ndicka nel reparto arretrato, Knauff, Kamada, Sow e Max in mediana, Lindstrom e Gotze alle spalle dell’unica punta Kolo Muani.