Ces 2024: Italia alla conquista della fiera di Las Vegas dell’elettronica di consumo con 50 startup innovative

La delegazione italiana, supportata da ICE e Area Science Park, è composta da startup provenienti da 13 regioni. Presenteranno innovazioni in diversi campi dalla medicina a soluzioni smart per casa e città. La Ces di Las Vegas è la più grande fiera commerciale al mondo dedicate all’elettronica di consumo, ed è in programma dal 9 al 12 gennaio 2024

Sono 50 le startup italiane che parteciperanno al Ces 2024 di Las Vegas, la più grande fiera commerciale al mondo dedicate all’elettronica di consumo, in programma dal 9 al 12 gennaio 2024. E presenteranno innovazioni in diversi campi come un’intelligenza artificiale per la diagnosi del cancro, un coating purificante per superfici, soluzioni in realtà aumentata e virtuale per l’apprendimento del patrimonio culturale.

A guidare la missione l’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che ha lo scopo di supportare l’ecosistema innovativo italiano sui mercati internazionali.

Tante soluzioni smart per casa e città

Le startup italiane presenti alla fiera CES offriranno soluzioni innovative per rendere le case e le città intelligenti e pronte per il futuro. Queste proposte includono automazione, sensori avanzati e approcci innovativi alla mobilità, dalla logistica aerea ai trasporti pubblici su strada modulare.

La presenza del Web3 e della blockchain si fa notare nel supporto all’agrifood attraverso la tracciabilità delle filiere, la gestione di documenti notarili e il marketing. Ulteriori innovazioni riguardano la digital health e soluzioni per l’accessibilità motoria e digitale, come la biopsia virtuale dell’architettura ossea e le carrozzine self-driving per gli aeroporti.

Il padiglione Italia al Ces 2024

La delegazione italiana al CES 2024 è composta da 50 startup provenienti da 13 regioni. Sebbene la Lombardia mantenga una forte rappresentanza, il Sud Italia è ben presente con startup dalla Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il padiglione Italia, esteso su 600 mq nell’Eureka Park, è supportato a livello istituzionale dalla Regione Sardegna, mentre l’ente nazionale di ricerca Area Science Park è un partner storico dell’iniziativa che anche quest’anno ha organizzato l’academy dedicata alle startup per massimizzare le opportunità di business e visibilità al CES.

Oltre agli stand delle startup, il padiglione include un’arena con panel tematici animati da importanti attori dell’innovazione italiana e partner commerciali internazionali. Le startup avranno l’opportunità di presentarsi al pubblico di visitatori dell’Eureka Park in sessioni dedicate durante i quattro giorni di esposizione.

Il Consumer Electronics Show di Las Vegas

Il Consumer Electronics Show è una delle più grandi fiere commerciali al mondo dedicate all’elettronica di consumo. Si tiene annualmente a Las Vegas, negli Stati Uniti, ed è organizzato dall’Consumer Technology Association (CTA). Il CES è rinomato per essere una vetrina globale in cui le aziende presentano le loro ultime innovazioni nel campo della tecnologia, elettrodomestici, prodotti digitali e soluzioni per l’industria dell’elettronica di consumo.

L’evento attira partecipanti provenienti da tutto il mondo, compresi rappresentanti dell’industria, giornalisti, professionisti del settore e appassionati di tecnologia. Le aziende utilizzano il CES come piattaforma per lanciare nuovi prodotti, mostrare prototipi futuri, condividere idee e connettersi con investitori, partner commerciali e consumatori.

Il CES 2024 segna una fase di rinascita post-pandemia, con oltre 3500 espositori previsti, un aumento di oltre un terzo rispetto al 2023. Circa un migliaio di questi sono startup che animano l’Eureka Park, un’area espositiva presso l’hotel Venetian dedicata agli innovatori emergenti, spesso raggruppati in delegazioni nazionali.

Rispetto all’edizione 2023 si stima un aumento significativo dei visitatori con oltre 130.000 persone attese a Las Vegas.

Le 50 startup italiane del Ces 2024

Ecco l’elenco delle 50 startup italiane che parteciperanno al Ces 2024: