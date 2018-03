Cerberus, Nicastro nominato senior advisor per l’Europa

Nuovo incarico per l’ex Dg di Unicredit e Presidente delle quattro good banks italiane. Cerberus è attiva nell’offerta di soluzioni di investimento alternativo e gestisce un patrimonio attivo di 34 miliardi di dollari

Cerberus Capital Management, società con sede a New York che offre soluzioni di investimento alternativo, ha annunciato l’ingresso di Roberto Nicastro con la carica di Senior Advisor Europa. Nel nuovo ruolo, Nicastro offrirà la propria consulenza a Cerberus nelle opportunità di investimento e nell’individuazione di

partnership strategiche nel settore europeo dei servizi finanziari.

Nuovo ruolo dunque per l’ex Direttore Generale del Gruppo Unicredit. Nel 2015 Nicastro è stato nominato da Banca d’Italia Presidente delle quattro Good Banks supervisionandone la risoluzione e la successiva cessione. Nicastro è stato poi membro di numerosi Consigli di Amministrazione di banche europee, tra cui HVB, la Banca di Austria e Banca Pekao, ed inoltre è stato Presidente dell’European Financial Marketing Association. Ad oggi Roberto Nicastro è Presidente della Cassa del Trentino ed è anche membro del Consiglio di Amministrazione di Vitale & Co.

“Roberto è una figura leader nella comunità finanziaria europea con una chiara visione delle dinamiche dei mercati italiani ed europei. Siamo felici di accogliere Roberto all’interno del nostro team nel quale ci assisterà per le attività di investimento in tutta Europa” ha commentato Lee Millstein, Presidente di Cerberus Global Investments.

David Teitelbaum, Responsabile delle attività di advisory in tutta Europa per Cerberus Capital Management, ha dichiarato: “La view, il network e le competenze di Roberto rappresenteranno un grande valore aggiunto per i nostri investitori e partner. Ci supporterà nella definizione di importanti partnership strategiche e nell’attivita’di investimento in strumenti di capitale innovativi per l’industria bancaria e finanziaria europea”.

“Cerberus vanta un track record pressoché unico di partnership con istituzioni bancarie finanziarie in Europa, e punta a supportarle nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici, grazie a un’offerta di strumenti e piattaforme operative leader o molto innovative. Sono felice – ha commentato Nicastro – di collaborare con Cerberus in aree europee in cui ho fatto molta esperienza.”