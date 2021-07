Cdp-Unicredit: 21 milioni a 3 aziende del cinema italiano

Sottoscritti 3 minibond a 7 anni per Iervolino and Lady Bacardi Entertainment, Leone Group e Lucky Red

Cdp e Unicredit hanno chiuso la seconda tranche del “Basket Bond di filiera”, il programma da 200 milioni lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. Lo annunciano le società in una nota, a quattro mesi dalla prima operazione sul settore vitivinicolo.

La seconda emissione, perfezionata oggi, è interamente dedicata alla filiera italiana della cultura, con focus specifico sulla produzione e distribuzione cinematografica e televisiva.

Sono tre le imprese ad avere emesso singolarmente altrettanti minibond – a tasso fisso e di durata pari a 7 anni – raccogliendo risorse complessive pari a 21 milioni di euro, per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale.

CDP e UniCredit, agendo in qualità di anchor investor dell’operazione, hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell’ammontare complessivo delle emissioni del programma.

Le aziende emittenti sono tre:

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment, una global production company fondata da Andrea Iervolino e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui film, TV-show e web serie. L’azienda è quotata sul mercato AIM. Leone Film Group, società indipendente di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva, fondata da Sergio Leone nel 1989, è quotata sul mercato AIM dal 2013. Gli azionisti di maggioranza sono i figli del regista, Andrea e Raffaella Leone. Lucky Red, fondata nel 1987 da Andrea Occhipinti e Kermith Smith, è tra le più apprezzate società indipendenti del settore audiovisivo, attiva in tutti i comparti della filiera: produzione e distribuzione di film e serie, esercizio cinematografico, vendite all’estero. Ha creato Miocinema, piattaforma digitale di cinema di qualità.

“Siamo orgogliosi di dedicare questa nuova tranche del Basket Bond di Filiera ad aziende del settore della produzione culturale, una delle eccellenze del Made in Italy che contribuisce a determinare, anche all’estero, l’identità del nostro Paese – commenta Andrea Casini, responsabile imprese di Unicredit Italia – L’innovativa operazione sottoscritta oggi è un’ulteriore prova del dinamismo dimostrato in questi anni dai principali operatori italiani del settore. Siamo convinti di avere messo a disposizione delle aziende uno strumento efficace per accedere in modo vantaggioso e snello al mercato dei capitali, differenziando le fonti di finanziamento utili a sostenerne gli investimenti”.

Paolo Calcagnini, vicedirettore generale e chief business officer di Cdp, ha spiegato che “Con questa operazione la Cassa fa un ulteriore passo nel percorso volto a favorire la crescita delle imprese attraverso programmi specifici di filiera in settori, come quello culturale, che rappresentano da sempre il Made in Italy nel mondo. L’utilizzo dello strumento del Basket Bond conferma la capacità di innovazione finanziaria di CDP, in sinergia con il sistema bancario, a sostegno dello sviluppo e dell’internazionalizzazione delle imprese. I risultati raggiunti dalle precedenti emissioni dimostrano la solidità del programma e la volontà di avvicinare sempre più aziende al mercato dei capitali”.