Cdp Reti: utile netto a 513 milioni (+2%) nel 2023. Ok a dividendo da 512 milioni

Con un attivo di 5,3 miliardi di euro e un utile netto di 513 milioni di euro, gli azionisti vedranno un dividendo totale di 512,5 milioni di euro, con un saldo di 169 milioni entro maggio 2024

Il Consiglio di amministrazione di Cdp Reti, società del gruppo Cassa depositi e prestiti, ha approvato i conti dell’anno 2023. Questi risultati saranno presentati all’assemblea degli azionisti, convocata per il 13 e il 23 maggio 2024, per l’approvazione definitiva.

La società ha mostrato un solido rendimento nel 2023, con un attivo di 5,3 miliardi di euro, un patrimonio netto di 3,6 miliardi di euro e un utile netto di 513 milioni di euro in crescita del 2% rispetto al 2022, principalmente grazie ai dividendi più elevati. Questi risultati sono stati trainati dalle partecipazioni in Terna, Snam e Italgas (valutate al costo di acquisizione e pari a 5 miliardi di euro). Il passivo mostra debiti per finanziamenti a lungo termine pari a 1,7 miliardi di euro. I dividendi distribuiti ammontano a 553 milioni di euro, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente.

I dati consolidati presentano un attivo totale di 74 miliardi di euro, con il patrimonio netto consolidato che raggiunge i 18,9 miliardi di euro. L’utile netto consolidato ha fatto un balzo del 24%, raggiungendo i 2,2 miliardi di euro. Il risultato netto per gli azionisti di Cdp Reti è di 631 milioni di euro.

L’assemblea degli azionisti, convocata per maggio 2024, approverà un dividendo ordinario complessivo per il 2023 di 512.537.221,62 euro (3.173,33 euro per azione), con 343.042.814,88 euro già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2023. Il saldo del dividendo, circa 169 milioni di euro (1.049,41 euro per azione), sarà pagato entro il 31 maggio 2024.