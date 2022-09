Cdp: prestito da 50 milioni contro il cambiamento climatico e per lo sviluppo sostenibile nei Caraibi

Il destinatario è la Banca dello Sviluppo dei Caraibi, che aiuta a finanziare programmi sociali ed economici in Paesi dell’area come Giamaica, Belize e Repubblica Dominicana

Cassa Depositi e Prestiti ha erogato un prestito da 50 milioni di euro alla Caribbean Development Bank per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e sostenere lo sviluppo sostenibile dei Paesi caraibici. Lo comunica Cdp in una nota, precisando che la Banca dello Sviluppo dei Caraibi è un’istituzione finanziaria che aiuta le nazioni dell’area a finanziare programmi sociali ed economici. L’accordo è stato firmato dal presidente di CDB, Hyginus Leon, e dalla responsabile cooperazione internazionale e finanza per lo sviluppo di CDP, Antonella Baldino, nella sede della Rappresentanza Permanente per l’Italia presso le Nazioni Unite a New York.

I Paesi coinvolti

Il prestito, “mobilitato attraverso il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo gestito da Cdp per conto del Ministero dell’Economia – prosegue la nota – amplierà il pool di finanziamenti che Cdb già mette a disposizione per iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo in Paesi quali Belize, Repubblica Dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Santa Lucia, Saint Vincent, Grenadine e Suriname”.

Gli obiettivi dell’operazione

Il finanziamento “contribuirà ad accelerare la realizzazione di programmi avviati dai Paesi Caraibici – continua Cdp – finalizzati a raggiungere, entro il 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite per progetti riguardanti la gestione delle risorse idriche, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la creazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile e la tutela degli oceani, delle coste e della biodiversità”.

I commenti dei firmatari

“La crisi climatica è una sfida globale che richiede cooperazione e collaborazione multilaterale – commenta Baldino – Siamo onorati di poterci affiancare ad altri partner finanziari internazionali nel sostenere gli sforzi dei Paesi caraibici per raggiungere gli impegni assunti nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Un obiettivo in linea con il nostro Piano Strategico 2022-2024, che mira a promuovere uno sviluppo sostenibile e ad accelerare la transizione ecologica a livello globale”.

Secondo Leon, “Il volume di finanziamenti necessari ai Paesi caraibici per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile richiederà un ampio sostegno da parte di una molteplicità di fonti e la Cdb è impegnata a creare e rafforzare partnership che renderanno disponibili finanziamenti accessibili per i nostri Borrowing Member Countries”.