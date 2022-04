Cdp, parte da Napoli il primo Roadshow della Cassa sul territorio: in agenda 12 appuntamenti

Nell’ultimo triennio Cdp ha impegnato in Campania risorse per circa 5 miliardi di euro a favore di oltre 12mila imprese e 300 enti locali – Altri 11 appuntamenti in agenda

Parte dal Sud, a Napoli, il primo Roadshow di Cdp il cui obiettivo è quello di presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo in favore di imprese e pubblica amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, al Pnrr, alla rigenerazione urbana e alla digitalizzazione. Dopo quello di Napoli, seguiranno altri 11 appuntamenti sul territorio: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Venezia e Verona.

Gli incontri saranno anche l’occasione per promuovere il sostegno di Cdp alle attività culturali, alla formazione e all’inclusione sociale. Ad esempio, nella tappa di Napoli è stata annunciata la partnership con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, per sostenere l’allestimento di una nuova area espositiva dedicata alle porcellane.

Cdp per la Campania: Pubblica amministrazione e imprese

Nel triennio 2019-2021, Cassa ha impegnato risorse per 3,7 miliardi di euro a sostegno di più di 300 enti pubblici campani. Inoltre, nel 2020, gli enti locali hanno aderito all’operazione di rinegoziazione dei mutui esistenti per un totale di 2,3 miliardi di euro di debito residuo, liberando risorse per circa 71 milioni di euro da destinare all’economia del territorio.

Mentre per Pmi, Mid-Cap e Large Corporate operanti nel territorio sono state erogate risorse per oltre 1,2 miliardi di euro, di cui 639 milioni nella provincia di Napoli, a sostegno di oltre 12mila imprese, delle quali più della metà napoletane.

Inoltre, anche grazie all’attività dell’Ufficio Territoriale di Napoli, negli ultimi tre anni Cdp ha finanziato direttamente 140 imprese della Regione con circa 375 milioni di euro. Tra le operazioni più significative il programma Garanzia Campania Bond, strumento di finanza alternativa promosso dalla Regione tramite la società in house Sviluppo Campania per finanziare programmi di sviluppo e crescita del tessuto imprenditoriale regionale.

Relativamente all’operatività indiretta, nel triennio ha erogato circa 865 milioni di euro tramite intermediari finanziari in favore di 12.356 imprese della Regione.

Ventur Capital e immobiliare

L’attività del Gruppo per il territorio campano si estende anche al Venture Capital. In particolare, attraverso la propria attività d’investimento, Cdp Venture Capital Sgr (Cdp Venture Capital) ha già sostenuto oltre 20 startup campane con un impegno complessivo di circa 15 milioni di euro. Nella città di Napoli è già operativo Terra Next, il programma della Rete Nazionale Acceleratori Cdp dedicato alle giovani imprese innovative che operano nel settore della bioeconomia, che ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di 30 startup in 3 anni.

Nei prossimi mesi inoltre Cdp Venture Capital lancerà:

• due nuovi poli di trasferimento tecnologico, focalizzati rispettivamente su Lifescience e Agritech, anche in questo caso con una parte importante dedicata alle startup in Campania;

• due nuovi programmi di accelerazione (programmi volti ad accelerare lo sviluppo delle startup in fase early stage) basati in Campania, incluso uno con focus su Digital Health, che potrebbero vedere i primi investimenti già nei prossimi mesi.

Infine, attraverso la partecipata Cdp Immobiliare Srl, il gruppo ha promosso il proprio impegno per la rigenerazione del territorio campano, in particolare nella città di Napoli, su immobili sia di proprietà della Cassa sia di proprietà pubblica, come il Molo San Vincenzo di cui sono state recuperate le potenzialità commerciali tutelando al contempo la funzione militare.