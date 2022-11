Cdp lancia prima edizione del Forum Multistakeholder: “Un futuro da disegnare insieme”

Giovani, finanza, sostenibilità e tematiche Esg al centro della prima edizione del Forum Multistakeholder targata Cdp dedicato al dialogo e al confronto con la società civile

Cassa Depositi e Prestiti lancia la prima edizione del Forum Multistakeholder: “Un futuro da disegnare insieme”. Oltre 250 rappresentanti di istituzioni, territori, mondo accademico, dell’industria e della finanza, 50 studenti, startup e associazioni del terzo settore, impegnati su nove tavoli di lavoro dedicati ai temi più rilevanti dello sviluppo sostenibile, assieme a numerosi speaker di rilievo nazionale e internazionale. Un focus particolare è stato dedicato alle future generazioni, al fine anche di raccogliere idee e contributi utili alla definizione della strategia di sostenibilità del Gruppo.

“Con questa prima edizione del Forum Multistakeholder il Gruppo Cdp conferma il contributo concreto allo sviluppo sostenibile del Paese. Il dialogo odierno con oltre 250 rappresentanti della società civile testimonia il lavoro di sintesi e promozione degli interessi nazionali che stiamo portando avanti, anche grazie a un approccio inclusivo e sistemico, al fine di garantire che le opportunità generate riguardino tutti”. Con queste parole ha dato il via ai lavori Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp.

Transizione ecologica: i giovani protagonisti delle sfide del futuro

“La transizione ecologica rappresenta la rivoluzione industriale del nostro secolo e la finanza, se ispirata da principi di sostenibilità, può contribuire a creare nuove opportunità e ricchezze – ha ricordato il Vicepresidente della Commissione Europea con delega al Green New Deal, Frans Timmermans -. Se il tema della sostenibilità è diventato centrale nel dibattito politico lo dobbiamo allo straordinario contributo dei giovani che saranno protagonisti delle sfide economiche ed industriali del futuro”.

“L’orientamento alla sostenibilità che caratterizza i processi interni e l’attività di business di Cdp, centrale anche nel nuovo Piano Strategico per il triennio 2022-2024, potrà sicuramente offrire un contributo rilevante alla realizzazione di politiche che garantiscano la sostenibilità globale del sistema economico, sociale e ambientale”, ha detto il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Sul tema è intervenuta anche Donatella Sciuto, neoeletta Rettrice del Politecnico di Milano, che nel suo keynote speech ha richiamato “l’importanza di ripensare la formazione delle nuove generazioni per affrontare contesti sempre più mutevoli e che richiedono competenze trasversali. Momenti di confronto come quelli di oggi consentono di creare ecosistemi fruttuosi tra istituzioni, mondo accademico e società civile”.

Le conclusioni sono state affidate all’Amministratore delegato e Direttore generale di Cdp, Dario Scannapieco che ha dichiarato: “Sostenibilità e criteri Esg sono le basi fondanti del Piano Strategico 2022-2024, che rafforza l’impegno di Cassa nei confronti del Paese e delle future generazioni a cui questo Forum è dedicato. Una strategia impostata su policy di intervento responsabile e obiettivi di impatto che ci hanno permesso di raggiungere risultati significativi: nei primi dieci mesi del 2022 infatti, abbiamo mobilitato risorse per 24,5 miliardi a favore di startup, aziende, pubbliche amministrazioni e progetti di cooperazione internazionale”.

Il programma pomeridiano è stato incentrato poi sullo scambio di idee ed esperienza degli oltre 150 stakeholder, per un confronto costruttivo in tavoli tematici di lavoro su argomenti chiave per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e di governance del Paese tra cui: cambiamento climatico, innovazione, inclusione sociale, infrastrutture sostenibile, territori, finanza sostenibile, misurazione dell’impatto, arte e cultura e cooperazione internazionale.