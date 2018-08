Cdp-Intesa Sanpaolo: accordo per le imprese italiane in Cina

Mentre il ministro Tria è in visita in Cina, i due colossi firmano un accordo per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane e a Pechino e delle imprese con sede in Cina controllate da società italiane.

Accordo tra Cassa depositi e prestiti e Intesa Sanpaolo. L’intesa tra i due colossi, siglata in occasione della missione in Cina del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, mira a consolidare il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane in Cina e delle imprese con sede in Cina controllate da realtà italiane.

Cdp e Intesa hanno dunque deciso di avviare una collaborazione volta a predisporre prodotti finanziari ad hoc e mettere a disposizione le competenze delle rispettive strutture specialistiche.

Nel dettaglio, l’accordo firmato oggi stabilisce tra l’altro, “l’individuazione delle formule operative maggiormente idonee a soddisfare le esigenze di accesso al credito e/o di strumenti di cofinanziamento in favore delle imprese italiane in Cina e la promozione, presso le aziende clienti di Intesa Sanpaolo, della gamma di prodotti e servizi offerti dal Polo unico dell’export e dell’internazionalizzazione SACE-SIMEST del gruppo CDP”, questo quanto spiega la nota di Cassa Depositi.

Il protocollo mira inoltre a favorire l’utilizzo di soluzioni finanziarie e assicurative a supporto dell’export e dei processi di internazionalizzazione di imprese italiane in Cina, come la creazione di filiali e joint ventures o di reti commerciali, che l’interesse di imprese straniere operanti in Cina verso l’offerta di beni e servizi di imprese italiane o di loro filiali locali.

A livello concreto, si prevede come primo step il lancio di una potenziale operazione di finanziamento da parte di Cdp a favore di Intesa Sanpaolo, “finalizzata a fornire una provvista di natura revolving per un importo fino a 200 milioni di euro, da utilizzare a supporto delle esigenze di finanziamento dell’internazionalizzazione delle imprese italiane in Cina o delle imprese con sede in Cina controllate da imprese italiane. Tale primo progetto pilota potrà essere esteso a iniziative analoghe, in grado di coinvolgere anche altri istituti bancari”, continua la nota..

“Il protocollo firmato oggi a Pechino con Intesa Sanpaolo rientra nella più ampia strategia di CDP a sostegno delle imprese, delle infrastrutture e delle persone, e rafforza la nostra capacità di intervento in un Paese prioritario per il Sistema Italia. Un Paese in cui il Gruppo CDP intende avere un ruolo propulsivo per le attività di export e internazionalizzazione delle imprese italiane, mobilitando importanti risorse attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dalle società del gruppo CDP tra cui i finanziamenti a breve termine erogati attraverso il canale bancario con il nostro supporto. Sono convinto che l’accordo con Intesa Sanpaolo fornirà un contributo concreto alle aziende italiane impegnate nella competizione globale e servirà da stimolo per iniziative future” – ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di CDP.

“Negli ultimi anni la Repubblica Popolare Cinese ha avviato nuove e ulteriori aperture del proprio mercato alle imprese e ai capitali stranieri, a partire dalla Belt and Road Initiative, il corridoio commerciale meglio conosciuto come la Nuova Via della Seta. Il Paese continua a crescere in maniera importante, registrando un Pil annuo superiore al 6%. Nel 2017 la quota degli scambi commerciali con la Cina sul totale complessivo italiano è stata pari al 4,9%. Per cogliere le importanti opportunità per le imprese italiane è necessario mettere a loro disposizione strumenti finanziari e assicurativi sempre più affinati, impattanti ed efficaci. Il Protocollo di Intesa sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti va in questa direzione e pone le basi per una collaborazione stabile e sinergica, a vantaggio di quelle imprese che rappresentano la parte più dinamica del sistema economico-produttivo italiano. La Cina rappresenta un’area geografica particolarmente strategica per il nostro Gruppo, con un Hub dedicato e le importanti attività di wealth management nella Provincia di Shandong, dove il gruppo ha anche un’importante partecipazione nella Bank of Qingdao. Nel corso del nuovo Piano d’Impresa puntiamo ad accrescere notevolmente tale business così che il Paese possa diventare la nostra seconda area di crescita dopo l’Italia” – ha dichiarato Carlo Messina, Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo.