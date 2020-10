Cdp: finanziamento di 5 milioni al gruppo Marval

Le risorse serviranno a sostenere il piano d’investimenti della società che prevede l’acquisto di impianti e macchinari – Tartaglia (Cdp): “Sosteniamo la competitività delle Mid Cap italiane”.

Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un finanziamento pari a 5 milioni di euro al Gruppo Marval, società che si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione ad alta complessità.

Le risorse serviranno a sostenere il piano di investimenti del prossimo triennio che prevede l’acquisto di impianti e macchinari di ultima generazione destinati alla lavorazione meccanica di componenti per la trazione/propulsione, quali teste e basamenti, principalmente per applicazioni heavy-duty (macchine agricole e movimento terra). Previsto inoltre il sostegno all’attività di “Marval Engineering”, iniziativa volta a supportare i propri clienti nell’attività di progettazione di nuove tecnologie e componenti per sistemi di trazione alternativa, a ridotto impatto ambientale (gas naturale e idrogeno).

Marval, sottolinea Cdp in una nota, nel 2019 ha registrato ricavi consolidati pari a 94 milioni di euro, conta su circa 600 dipendenti dislocati in 4 diversi stabilimenti produttivi, di cui 2 in Italia,1 in Inghilterra ed 1 in Cina.

Nunzio Tartaglia, responsabile divisione Cdp Imprese ha dichiarato: “Questa operazione conferma il ruolo di Cdp a supporto della competitività delle Midcap italiane. È per noi prioritario accelerare e supportare gli investimenti in innovazione, in particolare nel settore dell heavy-duty, da sempre settore trainante anche a livello internazionale per l’economia del nostro Paese. Inoltre, siamo particolarmente soddisfatti di servire aziende del territorio piemontese, in cui abbiamo inaugurato recentemente una delle nostre sedi territoriali”.