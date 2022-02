Cdp e Fei investono 150 milioni a sostegno di Pmi e Mid cap europee

Con l’obiettivo di raccogliere 1 miliardo di euro per sostenere oltre 100 Pmi e Mid Cap europee, destinando all’Italia risorse per almeno 200 milioni

Cdp e Fei insieme ancora una volta per offrire finanziamenti a condizioni favorevoli alle piccole e medie imprese europee. Cassa Depositi e Prestiti – in qualità di anchor investor – e il Fondo europeo investiranno rispettivamente 100 milioni e 50 milioni di euro in Muzinich Diversified Loans Fund II. L’obiettivo è di raccogliere 1 miliardo di euro per sostenere oltre 100 Pmi e Mid Cap europee duramente colpite dagli effetti economici della pandemia, destinando all’Italia risorse per almeno 200 milioni (il doppio delle risorse messe a disposizione da Cdp).

Dopo il successo ottenuto con il Diversified Lending Fund, Cdp e Fei tornano a sostenere la strategia di sviluppo di medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Continente con Muzinich II, il nuovo fondo europeo basato sul parallel lending, strumento di finanza alternativa in affiancamento al canale bancario, si avvale sia di modelli fondamentali e quantitativi già consolidati sia di nuovi strumenti di finanza innovativa proprietari di Intelligenza Artificiale e Deep Learning all’avanguardia.

Per quanto riguarda le risorse investite dal Fondo europeo sono garantite dal Fondo europeo di garanzia, che rientra nel pacchetto da 540 miliardi di euro dell’Ue stanziato per affrontare l’impatto economico della crisi pandemica.