Cdp: al via in Cina il Forum Pmi

Sono cominciati a Tianjin, in Cina, i lavori del Forum PMI, organizzato nell’ambito del Business Forum Italia-Cina (BFIC) sotto la presidenza di Cassa Depositi e Prestiti e Bank of China.

L’iniziativa si svolge nel 5°anno dall’istituzione del BFIC, l’organismo fondato nel 2014 dai Governi Italiano e Cinese con l’obiettivo di promuovere le relazioni economiche tra i due Paesi, attualmente presieduto da Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di CDP, e da Liu Liange, numero uno di Bank of China.



“L’evento rappresenta l’occasione per sottolineare il ruolo di CDP nello sviluppo della collaborazione finanziaria e industriale fra Italia e Cina e per promuovere nuove opportunità di business per le piccole e medie imprese, alla luce dell’ampio potenziale offerto dal mercato cinese. Il rilancio del sostegno alle imprese, soprattutto PMI, rappresenta infatti un’attività chiave per la quale il Piano Industriale di CDP prevede di mobilitare 83 miliardi di euro nel triennio 2019-2021”, spiega la società in una nota.

Il Gruppo CDP vanta già una forte presenza in Cina, con oltre 60 società partecipate direttamente o indirettamente, che generano oltre 3 miliardi di euro di fatturato e gestiscono circa 50 impianti produttivi e uffici nelle principali città del Paese.