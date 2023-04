CDP: al via il piano di rinegoziazione mutui per 6.600 Enti Locali

Parte l’iniziativa che permette di rimodulare il profilo di rimborso di 130.000 prestiti, per un debito residuo di 24 miliardi. Iter di adesione interamente in digitale

Prende il via il nuovo piano di rinegoziazione dei mutui lanciato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per sostenere i Comuni, le Province e le Città Metropolitane.

Attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti, questa operazione consentirà di liberare rilevanti risorse, utili a generare un sensibile impatto positivo sul territorio. Nell’iniziativa sono coinvolti circa 6.600 Enti Locali, che potranno rinegoziare fino a 130.000 mutui per un debito residuo totale di circa 24 miliardi.

Le modalità operative per procedere alla rinegoziazione da parte degli Enti sono delineate nella Circolare n.1303. Nel periodo di adesione, che va dal 6 al 26 aprile 2023, CDP metterà a disposizione l’elenco dei prestiti originari, rendendo note le relative condizioni economiche di rinegoziazione nella sezione dedicata alla Pubblica Amministrazione sul sito internet di Cassa Depositi e Prestiti.

Iter interamente in digitale

Gli entri potranno finalizzare l’iter di adesione in modalità interamente digitale, dall’iniziale fase istruttorio fino a quella contrattuale. Una modalità che consentirà di velocizzare e semplificare l’intero processo. L’operazione consentirà agli Enti di liberare risorse immediatamente utilizzabili per sostenere i servizi sul territorio, a vantaggio di famiglie e imprese, e potranno essere destinate anche agli investimenti programmati in uno scenario caratterizzato dall’incertezza collegata all’attuale contesto macro economico e geopolitico, che ha prodotto sensibili incrementi dei costi energetici e delle materie prime.