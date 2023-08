Cdp: 30 milioni al Consorzio BIM per migliorare il servizio idrico in Valle d’Aosta

Il finanziamento consentirà a numerosi comuni della regione di realizzare interventi destinati all’ammodernamento e all’efficientamento delle risorse idriche

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha stanziato 30 milioni di euro per il miglioramento del sistema idrico integrato della Valle d’Aosta. Questo finanziamento è destinato al Consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano) e mira a sostenere gli investimenti nelle infrastrutture idriche dell’intera regione.

Ammodernamento delle risorse idriche

Il finanziamento permetterà a molti comuni della Valle d’Aosta di effettuare miglioramenti e ottimizzazioni nelle diverse fasi del trattamento dell’acqua, coprendo servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. L’obiettivo è preservare e proteggere le risorse naturali, contribuendo all’uso efficiente delle stesse.

La linea di credito è finalizzata a sostenere gli interventi essenziali previsti dal Consorzio BIM per promuovere il risparmio d’acqua e mitigare gli effetti delle carenze idriche recentemente osservate in questa regione, dovute alle condizioni meteorologiche avverse, come precipitazioni scarse e fenomeni estremi legati ai cambiamenti climatici in corso.

Prima volta del nuovo prestito green

CDP ha concesso 20 milioni di risorse utilizzando per la prima volta il nuovo Prestito green, un prodotto sviluppato in collaborazione con la BEI per promuovere investimenti sostenibili con condizioni finanziarie favorevoli. Questo prestito rientra in un totale di 200 milioni destinati a quattro settori prioritari: economia verde e risorse idriche, efficienza energetica, trasporto pubblico e trattamento dei rifiuti.

Prosegue il piano strategico di Cdp

L’operazione è in linea con il Piano Strategico di Cdp e si basa sulle priorità identificate dalle Linee Guida Strategiche Settoriali riguardanti la Salvaguardia del Territorio e della Risorsa Idrica. Lo scopo è supportare l’aggiornamento e il rafforzamento delle infrastrutture per migliorare la gestione delle risorse e affrontare in modo più efficace gli impatti del cambiamento climatico.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver sottoscritto il primo prestito green, avviato grazie alla collaborazione con la BEI, per il rafforzamento di un settore essenziale come quello idrico, capace di generare un impatto positivo a beneficio delle comunità. In un periodo storico caratterizzato da condizioni metereologiche sempre più estreme che coinvolgono tutto il Paese, questo finanziamento consentirà a numerosi comuni della Valle d’Aosta di investire in infrastrutture più moderne e sicure garantendo migliori servizi idrici per i cittadini e una maggior tutela del territorio” ha commentato Esedra Chiacchella, Responsabile PA di Cassa Depositi e Prestiti.