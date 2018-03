Cattolica, Massimo di Tria nuovo Chief Investment Officer

Il manager proviene dal gruppo assicurativo Allianz e ha inoltre ricoperto per diversi anni un ruolo accademico presso l’Università Bocconi di Milano.

Massimo di Tria entra a far parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con il ruolo di Chief Investment Officer a riporto dell’Amministratore Delegato Alberto Minali.

Di Tria proviene dal gruppo assicurativo Allianz. In passato ha maturato esperienze professionali in primarie realtà finanziarie. Ha inoltre ricoperto per diversi anni un ruolo accademico presso l’Università Bocconi di Milano. Vanta collaborazioni con testate giornalistiche italiane ed internazionali e riconoscimenti accademici e professionali.