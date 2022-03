Cattolica Assicurazioni vende le partecipazioni in Ima Italia e Ima Servizi: incassati quasi 10 milioni

Le operazioni hanno garantito alle casse di Cattolica Assicurazioni 9,7 milioni di euro e 166mila euro – L’acquirente è il gruppo francese Inter Mutuelles Assistance

Cattolica Assicurazioni ha concluso lunedì la vendita della propria partecipazione nel capitale di Ima Italia. Lo fa sapere in una nota la compagnia assicurativa veronese controllata da Generali, specificando che la quota – pari al 35% – è stata acquistata dalla francese Inter Mutuelles Assistance per 9,7 milioni di euro.

La cessione della quota in Ima Servizi

Inoltre, anche tramite di società controllate, la società del gruppo Generali ha venduto anche la propria quota in Ima Servizi, pari al 10% del capitale sociale. In questo caso l’acquirente è Ima Italia e il valore della transazione ammonta a circa 166mila euro.

Le precisazioni di Cattolica Assicurazioni

“Le cessioni comporteranno l’emersione di una modesta plusvalenza”, precisa la compagnia veronese nella nota, aggiungendo che le operazioni “sono state attuate in esecuzione dell’opzione di acquisto che Inter Mutuelles Assistance ha esercitato, in conformità a quanto previsto dagli accordi in essere, a seguito del cambio di controllo di Cattolica conseguente al perfezionamento dell’Opa lanciata da Assicurazioni Generali”.