Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Cattolica, archiviate le indagini sulle assemblee 2019-2020

Il Gip di Verona ha archiviato per infondatezza le ipotesi di reato contestate la scorsa estate all’ex presidente Bedoni, all’Ad Ferraresi e al segretario del Cda Lai. Titolo in forte rialzo in Borsa

Il Gip di Verona ha archiviato i procedimenti aperti sulle assemblee 2029-2020 di Cattolica Assicurazioni. Lo rende noto la stessa compagnia di assicurazioni con un comunicato, riportato sui sotto: Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona, accogliendo la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, ha archiviato per infondatezza della notizia di reato il procedimento avviato contro alcuni esponenti aziendali ai quali era stata notificata in data 31 luglio 2020 un’informazione di garanzia sull’ipotesi di violazione dell’art 2636 CC (illecita influenza sull’assemblea), relativa alle riunioni del 13/04/2019, 27/06/2020 e 31/07/2020. Subito dopo l’assemblea dello scorso 31 luglio che sancì la trasformazione della Compagnia in Spa, la Procura di Verona notificò all’allora presidente Paolo Bedoni, al direttore generale Carlo Ferraresi e al segretario del cda Alessandro Lai un’informazione di garanzia, ipotizzando il reato di illecita influenza sull’assemblea. Ipotesi ora archiviata per infondatezza. Nel frattempo il vertice di Cattolica è stato rinnovato la scorsa settimana. A presedere il consiglio d’amministrazione è arrivato Davide Croff, confermato Ad Carlo Ferraresi. In Borsa il titolo registra un forte balzo: + 6,33% a quota 5,295 euro intorno alle 11:30 di mercoledì mattina.