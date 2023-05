Catherine Colonna, la ministra degli Esteri francese che ama l’Italia

La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha preso le distanze dal focoso ministro dell’Interno Darmanin e aperto una nuova fase, finalmente costruttiva, dei rapporti di collaborazione con l’Italia

Sarà perché è di origini corse e indirettamente italiane o sarà perché conosce molto bene e ama l’Italia essendo stata ambasciatrice di Francia nel nostro Paese, ma un ministro degli Esteri francese come Catherine Colonna è quanto di meglio ci potesse capitare. E lo si è capito subito nell’incontro di ieri alla Farnesina con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Un raggio di sole che ha consolidato il disgelo dopo le ripetute burrasche tra Italia e Francia. La Colonna non è ovviamente venuta a portare le scuse di Parigi per le intemperanze anti-italiane del focoso ministro francese Darmanin ma ai giornalisti ha risposto con grande intelligenza: “Darmanin fa politica, io faccio politica estera” ha tagliato corso evidenziando la netta differenza di impostazione. E inneggiando a una leale collaborazione tra Italia e Francia, a partire dalla spinosissima questione dei migranti su cui la Colonna ha detto esplicitamente che “non è un problema che si può risolvere con soluzioni nazionali e che richiede molta cooperazione”. Brava Colonna, Up, Up e ancora Up senza ombra di dubbio