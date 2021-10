Cascade Corporation acquista Lift-Tek da Calvi Holding

Grazie all’acquisizione si potranno abbinare le capacità ingegneristiche di Lift-Tek con le più recenti tecnologie di attacco di Cascade per quei clienti che richiedono una soluzione personalizzata per la parte anteriore del loro carrello elevatore o veicolo a guida automatica

Calvi Holding vende a Cascade Corporation (Toyota) il produttore americano di montanti Lift Technologies, Inc.e l’italiana Lift-Tek Elecar Spa, noti anche come Lift-Tek. La banca d’investimento globale Houlihan Lokey ha agito in qualità di advisor finanziario di Calvi, con il team composto da Pietro Braicovich, Marco Mezzadri e Andrea Mainetti. Lift-Tek continuerà le normali operazioni come filiale indipendente sotto la proprietà di Cascade Corporation.

Le due controllate – si legge in una nota – costituiscono uno dei principali produttori globali di piloni, compresi i modelli in configurazioni da 1 a 5 sfilamenti, che permettono di raggiungere un’altezza di 15 metri e di sollevare da 1 a 52 tonnellate. Il funzionamento e la movimentazione avviene con cilindri oleoidraulici, progettati e prodotti internamente.

Lift-Tek, fondata nel 1999, è riconosciuta dagli OEM del settore per l’alta qualità dei prodotti a montante e gli anni di esperienza nella movimentazione dei materiali. Con i due siti produttivi di Castel San Giovanni (Piacenza) e Westminster South Carolina (USA), Lift-Tek Elecar si rivolge ai principali produttori mondiali di carrelli elevatori e piattaforme per lo spostamento di merci

“Non vediamo l’ora di affrontare questo nuovo capitolo della storia della nostra azienda – ha affermato Angelo Ceresa, membro del consiglio di amministrazione di Lift-Tek Elecar S.p.A. -.-. Crediamo che la collaborazione con Cascade apporti un nuovo ed eccellente potenziale alle nostre operazioni e che i nostri clienti trarranno grandi benefici da questo sviluppo.”

Davide Roncari, Presidente e CEO di Cascade Corporation, ha aggiunto:”La reputazione di Lift-Tek per i suoi prodotti di qualità li rende una scelta naturale per la famiglia Cascade”, afferma Davide Roncari, Presidente e CEO di Cascade Corporation. “Insieme, saremo in grado di fornire opzioni migliorate per quei clienti che hanno bisogno di soluzioni specializzate e integrate per l’albero/attacco”.