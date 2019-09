Casa, salute, catastrofi e persino cani: Cattolica lancia la polizza su misura

Cattolica Assicurazioni lancia una nuova soluzione assicurativa a 360 gradi: si chiama Active Casa&Persona, è già disponibile in agenzia ed è in grado di accompagnare il cliente in tutti i momenti della sua giornata, proteggendolo su rischi informatici, salute, cyberbullismo, eventi catastrofali e persino amici a quattro zampe, con un’assistenza h24. Grazie infatti all’impostazione modulare del prodotto, ciascun cliente può costruire la propria polizza su misura attivando le garanzie più adatte a sé e al proprio stile di vita e ottenere una protezione completa della persona, della famiglia, dell’abitazione e di tutti i beni presenti al suo interno.

L’offerta, sviluppata partendo dall’analisi e dall’ascolto dei clienti e dei loro bisogni, risponde alle più varie richieste di protezione e presenta una sezione dedicata anche ai crescenti rischi informatici e ai proprietari di animali domestici, in particolare cani e gatti. In un’ottica di vicinanza al cliente, il set informativo di Active Casa&Persona è stato scritto in modo semplice e chiaro per rendere le condizioni di immediata comprensione.

ABITAZIONE

Con Active Casa&Persona il cliente, sia esso proprietario o inquilino, può proteggere la sua abitazione in caso di incendio, calamità naturali, furto, e godere di assistenza specifica e dedicata con interventi di emergenza e artigiani sempre a propria disposizione in caso di imprevisto. Grazie alla partnership con IMA Protect, azienda leader nel settore della telesorveglianza, Active Casa&Persona prevede la possibilità di installare sistemi di sicurezza sofisticati e all’avanguardia, a portata di smartphone per tutti i clienti che desiderano una casa protetta e sorvegliata, sia di giorno che di notte, anche quando non ci sono.

Da due centrali di telesorveglianza, operatori specializzati garantiscono la sicurezza dell’abitazione gestendo gli allarmi a distanza e attivando, se necessario, un eventuale pronto intervento sul posto con guardie giurate o forze dell’ordine, in caso di accertata emergenza. Per rispondere a specifiche esigenze connesse alla peculiarità del nostro territorio fortemente esposto alle calamità naturali, è stata inoltre inserita anche una importante tutela economica al verificarsi di eventi catastrofali, quali terremoto, alluvione, inondazione e allagamento. Oltre a indennizzare i danni subiti dall’abitazione e dai beni contenuti, la garanzia copre le spese di prima necessità, le spese per un alloggio sostitutivo e le spese di trasferimento e custodia dei beni non colpiti dall’evento catastrofale.

PERSONA

L’attenzione alla persona si è tradotta in una offerta declinata su quattro stili di vita dei segmenti di clientela: metropolitano, digitale, dinamico, previdente. A ogni stile corrispondono offerte dedicate, indipendenti e integrabili, che rispondono a bisogni specifici e spesso nuovi nella domanda assicurativa. Tante novità anche sulle nuove coperture Salute, con garanzie indennitarie per infortuni o interventi chirurgici da infortunio, malattia o parto che possono verificarsi o rendersi necessari nelle diverse fasi della vita. Oltre a questo, Active Casa&Persona prevede una specifica sezione dedicata alla difesa del reddito, grazie alla quale l’assicurato può far fronte a canoni di locazione, utenze e spese condominiali in caso di difficoltà. È, inoltre, previsto il rimborso delle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche dell’abitazione e un indennizzo a copertura di rate del mutuo, finanziamenti o prestiti.

Infine, per i clienti digitali, è possibile attivare la soluzione cyber risk di Active Casa&Persona, per proteggersi dai rischi informatici. La soluzione include la responsabilità civile e tutela legale e alcuni servizi, come l’analisi delle vulnerabilità e la protezione della identità digitale, saranno monitorabili direttamente dal cliente attraverso una piattaforma web dedicata. Una copertura specifica prevede il risarcimento in caso di furto online di fondi personali, come l’uso non autorizzato di carte di pagamento o l’accesso non autorizzato al conto bancario online. Un’ulteriore tutela è infine quella contro i rischi del cyber bullismo e del cyber mobbing, anche attraverso il blocco dei dati utilizzati, i servizi di consulenza telefonica e il rimborso delle cure di assistenza psicologica.

AMICI A 4 ZAMPE

Con Active Casa&Persona è stata infine introdotta una sezione tutta nuova, interamente dedicata agli amici a 4 zampe con tutte le coperture necessarie alla protezione completa dei bisogni di cani e gatti, tra cui il rimborso delle spese veterinarie per interventi chirurgici e visite specialistiche, responsabilità civile per i danni a terzi e numerose prestazioni di assistenza (recupero dell’animale smarrito, custodia temporanea, trasporto veterinario, pet sitter, una Struttura Organizzativa sempre a disposizione) e tutela legale.

PATTI SEMPLICI E CHIARI

Con l’obiettivo di rendere le condizioni di polizza più semplici e chiare, non solo per ottemperare a quanto già definito dalla normativa Patti Semplici e Chiari, ma soprattutto per migliorare l’esperienza del cliente nei confronti del prodotto e quindi della Compagnia. Esperienza che passa necessariamente da una migliore comprensione dei contenuti ottenuta grazie anche al nuovo layout. Accanto al look&feel pulito e minimale che utilizza il colore per guidare l’occhio del lettore sui punti di particolare interesse, sono state realizzate 3 sezioni introduttive: “Tutto a portata di mano” contiene le indicazioni per scaricare l’APP di Compagnia e accedere alla home insurance; la sezione “Sempre al tuo fianco” consente al cliente di trovare tutti i numeri utili di Cattolica per richiedere assistenza in caso di emergenza o per avere informazioni sulla propria polizza; infine, la sezione “Racconto introduttivo” aiuta a comprendere l’importanza della copertura assicurativa dedicata alla casa e alla persona.