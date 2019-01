Casa, agli italiani piacciono i trilocali

Vittoria Patanè | 28 Gennaio 2019, 12:12

Investimenti fermi dal 1°gennaio 2019 - Le nuove regole introdotte dal Governo non piacciono ai gestori che rimangono in attesa dei decreti attuativi per capire cosa fare - Assogestioni lancia l'allarme: i nuovi vincoli non assicurano il rispetto dei requisiti di liquidabilità - Il governo promette: decreti in febbraio