Carta di identità elettronica: ecco come averla

La carta d’identità elettronica estende i servizi al cittadino, ma averla non è semplice: FIRST Tutorial spiega come fare

Si punta anche sulla carta di identità elettronica (CIE) per semplificare la burocrazia estendendo i servizi al cittadino. Ma ottenerla non è così agevole. E per giunta la CIE non è ancora disponibile ovunque. Cos’è, cosa permette di fare, quali sono i vantaggi? E soprattutto, come fare per averla? Le risposte in un tutorial pubblicato su FIRST Tutorial.

Più sicura, più robusta, più potente grazie all’elettronica e all’informatica. È di plastica e non di cartoncino, il chip dovrebbe impedire le contraffazioni ed è un ponte verso quell’identità digitale che dovrebbe contribuire non poco a semplificare e sveltire i nostri rapporti con la pubblica amministrazione e non solo. I suoi codici univoci potranno consentire innumerevoli applicazioni anche al di fuori della burocrazia: dai trasporti al tempo libero, fino al check-in immediato e automatico quando arriviamo in albergo.