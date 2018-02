Carige: ok al budget 2018, focus sulla redditività

Il cda di Carige ha inoltre dato il via libera al progetto di esternalizzazione delle attività informatiche in alleanza con Ibm.

Il cda riunitosi ieri, 2 febbraio, in base a quanto si legge in una nota, ha approvato il progetto per l’outsourcing a Ibm del sistema informativo di gruppo e il conseguente avvio dell’iter autorizzativo presso la Bce.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre “preso atto dell’analitica relazione” dell’amministratore delegato Paolo Fiorentino in merito alla lettera, inviata l’11 gennaio scorso da Malacalza Investimenti e rivelata da Il Secolo XIX, in cui il primo azionista chiedeva “un franco chiarimento” sulle procedure dell’aumento di capitale con particolare riferimento alle attività del consorzio di garanzia delle banche.

Il cda, nel corso di una riunione ha approvato infine le linee guida del budget 2018 “con un focus sul business ordinario della banca per ritornare alla redditività”. La banca, nella nota, conferma “i target previsti dal piano industriale 2017-20”: particolare attenzione, si fa notare, “sarà dedicata alla riduzione del rapporto cost/income, importante obiettivo da perseguire nel prossimo triennio”.

Il Consiglio di Amministrazione del prossimo 9 febbraio si focalizzerà invece sull’approvazione dei risultati preliminari dell’esercizio 2017.