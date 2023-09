Capitale della cultura 2026: ecco le sedici città finaliste. Via alle audizioni, a marzo la proclamazione

Le finaliste del Premio per il 2026 si ridurranno a dieci e tra queste la vincitrice. Progetti all’insegna della sostenibilità economica ed ambientale.

Sedici dossier alla scadenza prefissata del 28 settembre. Il titolo di Capitale della Cultura per il 2026 è conteso tra grandi e medie città del Nord e del Sud. Il Ministero della Cultura ha reso noto l’elenco con i relativi progetti. Una giuria di esperti entro il 15 dicembre ne ridurrà il numero a dieci e successivamente proclamerà la città vincitrice.

Questo l’elenco delle città che hanno presentato la domanda:

1. Agnone (Isernia), “Agnone 2026: Fuoco, dentro. Margine al centro”

2. Alba (Cuneo), “Vivere è cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia”

3. Bernalda (Matera), “Ascolto. Mondo, Conoscenza e Mistero”

4. Cosenza, “Dai Sogni ai Segni”

5. Gaeta (Latina), “Blu, il Clima della Cultura”

6. L’Aquila, “L’Aquila Città Multiverso”

7. Latina, “Latina bonum facere”

8. Lucca, “Lucca 2026. Abitare la cultura”

9. Lucera (Foggia), “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture”

10. Maratea (Potenza), “Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario”

11. Marcellinara (Catanzaro), “L’Incontro nel punto più stretto d’Italia”

12. Rimini, “Vieni oltre. Il futuro qui e ora”

13. Treviso, “I Sensi della Cultura”

14. Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino (Perugia), “CulturaXBenessere”

15. Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena), “Valdichiana 2026, seme d’Italia”

16. Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (Arezzo), “Il Cantico delle Culture”

Dopo la proclamazione, per un anno il Comune che si aggiudicherà il titolo dovrà realizzare il cronoprogramma delle attività previste. Di particolare interesse verso la vittoria finale sono gli aspetti della sostenibilità economico-finanziaria ed ambientale. Un valore quest’ultimo molto apprezzato durante gli eventi svolti nelle città vincitrici. D’altronde ogni progetto prevede collaborazioni e intese commerciale con aziende, brand, associazioni del territorio ed istituzioni locali green oriented. Le città finaliste verranno ora convocate per le audizioni pubbliche, che si svolgeranno entro il 14 marzo 2024. Sarà un momento decisivo, come abbiamo visto in passato, in cui i sindaci illustrano le motivazioni della candidatura con tutti gli aspetti economici e di attrazione turistica.

La proclamazione della Capitale si terrà entro il 29 marzo 2024. La vincitrice riceverà un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare gli obiettivi del progetto e trasformare le idee in un programma di azione. Nella lista dei 16 ci sono città di grande tradizione culturale e tutte capaci di mettere in mostra la propria ricchezza culturale e le potenzialità di sviluppo locale. Il conto alla rovescia è partito.