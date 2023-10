Capire la finanza è fondamentale: una Guida per cittadini, consumatori, risparmiatori, imprenditori e consulenti

Sabato 7 ottobre debutterà sul web la Guida alla finanza realizzata da FIRSTonline e REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank. Sarà composta da 24 articoli brevi, di facile lettura e corredati da un grafico che aiuterà a capire il testo: verranno pubblicati di sabato ogni 15 giorni – Sarà una Guida diversa, la prima che si uniforma ai principi della Banca d’Italia, indipendente e scritta da esperti di grande autorevolezza. Per i lettori diventerà facile comprendere i concetti base della finanza

L’educazione finanziaria è fondamentale per tutti. Nei vari momenti della vita e qualunque sia il ruolo nella società. È fondamentale per essere cittadini consapevoli e capaci di partecipare in modo informato al dibattitto e alle decisioni di politica economica. Lo è per essere consumatori avveduti, facendo acquisti ponderati. Lo è per diventare risparmiatori che comprendono i diversi strumenti in cui impiegare i soldi e che li distribuiscono in modo coerente con la propria propensione/avversione al rischio. Lo è per gestire al meglio la liquidità e gli accantonamenti di impresa. Lo è anche per chi, per professione, aiuta famiglie e imprese a navigare nelle diverse maree e correnti della finanza globale, nelle acque calme così come in quelle tempestose.

Gli intermediari finanziari hanno due grandi responsabilità. Quella civile nel guidare le persone a effettuare le scelte di allocazione del risparmio per loro migliori. E quella economica: sono cruciali facilitatori dell’intermediazione tra domanda e offerta di risorse, tra investimenti e risparmio, tra ricchezza accumulata in passato e generazione di ricchezza futura.

Il loro lavoro è reso più difficile, e insieme più affascinante, dalle continue innovazioni nel mondo della finanza, molte delle quali possono essere scomposte e ricondotte a strumenti classici, per essere meglio comprese. Tale semplificazione non è agevole di fronte alle grandi ondate di incertezza che si stanno susseguendo negli ultimi anni, la cui lettura è ardua perfino per i governi e i banchieri centrali. L’instabilità geopolitica e i rapidissimi cambiamenti tecnologici sono all’origine di questa grande incertezza. Che può essere meglio affrontata solo con un costante aggiornamento e una vigile attenzione verso l’enorme flusso di informazioni. Internet e social media sono potenti canali di trasmissione di notizie, che arrivano a chiunque in tempo reale. Distinguere quelle vere dalle false richiede giudizio ed esperienza che molti risparmiatori non hanno. Sempre più chi è dotato di una alta cultura economico-finanziaria saprà meglio leggere questo grande flusso di informazioni; si profila così un allargamento della disuguaglianza delle opportunità, già così ampia. initiva, generando una divaricazione nelle opportunità di allocazione del risparmio. Infine, a, aiutare le famiglie a muoversi nel labirinto di stimoli e proposte è un compito che si è aggiunto al lavoro dei consulenti e promotori finanziari.

Nel quarto di secolo precedente la Grande crisi del 2007-08 si usava sottolineare che la finanza fosse l’industria più innovativa. E ciò era motivo di grande orgoglio per gli intermediari, di qualunque tipo e modello fossero. Una verità che è rimasta tale, nonostante il poderoso giro di vite regolatorio che è stato operato a livello globale, seguendo i rapporti stesi dal Financial Stability Board. Giro di vite che in USA ha preso la via delle norme federali sancite dal Dodd-Frank Act[1]. Naturalmente iascun sistema abbia teso a piegare le nuove regole ai propri modelli. L’innovazione finanziaria non è, comunque, venuta meno. E, anzi, si può perfino affermare che la regolamentazione, oltre a essere più stringente, è anche dinamica, o meglio in divenire. Cosicché è essa stessa una fonte di innovazione, seppure esterna anziché interna al sistema finanziario.

In direzione dell’innovazione finanziaria agisce l’innovazione tecnologica: dai PC alle applicazioni digitali, con importanti implicazioni di difesa della sicurezza dei dati, anche nella loro trasmissione. Innovazioni che hanno mutato in modo fondamentale il modo di operare della finanza e i rapporti tra intermediari e risparmiatori, grandi e piccoli.

Ogni cambiamento tecnologico comporta il necessario adeguamento culturale di tutti i tre attori della gestione del risparmio: backoffice, persone in prima linea nei rapporti con la clientela e risparmiatori stessi.

Inoltre, il cambiamento nella finanza è passato da un processo discontinuo, con rivoluzioni periodiche, a un processo senza soluzione di continuità, una sorta di flusso permanente. Questo fa sì che anche i mutamenti culturali debbano essere continui e, di conseguenza, lo debba essere la formazione dei tre attori appena indicati.

Per tutte queste ragioni le stesse istituzioni finanziarie, italiane e non, stanno investendo molto sulla formazione finanziaria della popolazione. Banca d’Italia ha creato una apposita divisione e un sito di educazione economica e finanziaria. In Parlamento c’è una proposta di legge per introdurre elementi di istruzione economica come materia scolastica obbligatoria in tutti gli ordini di studi.

Guida alla finanza di FIRSTonline e Ref Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank: a che serve e perché è diversa

La Guida alla finanza di FIRSTonline e REF Ricerche si inserisce in questo insieme di iniziative con alcune caratteristiche che la distinguono da prodotti analoghi. Anzitutto, punta a essere la prima che si uniforma pienamente ai principi sanciti dalle autorità di vigilanza per far sì che la formazione sia il vero e unico fine dell’iniziativa. In secondo luogo, ciascuna voce è redatta da esperti noti e autorevoli. In terzo luogo, sia FIRSTonline sia REF Ricerche fanno dell’indipendenza la chiave di volta della loro competitività.

Il piano dell’opera si compone di 24 articoli brevi e di semplice lettura, ciascuno accompagnato da un grafico che aiuta a capire il fenomeno spiegato nell’articolo. Il programma prevede la pubblicazione sul sito FIRSTonline di un articolo ogni due settimane nel corso di un anno. Alla fine, gli articoli saranno raccolti e pubblicati in un volume, grazie al supporto di Allianz Bank che sostiene l’iniziativa. La Guida aiuterà i lettori a comprendere alcuni concetti di base della finanza, ad esempio il principio di diversificazione del rischio e la curva dei rendimenti, e li introdurrà agli strumenti finanziari: da quelli più tradizionali, come le obbligazioni e i fondi di investimento, a quelli più innovativi come gli ETF e le cripto-asset.

[1] La Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act è una legge del 2010 voluta da Barack Obama, che modifica la regolazione della finanza statunitense, aumentando la protezione dei risparmiatori. Gli ambiti della riforma sono diversi e interessano prevalentemente la vigilanza sugli intermediari e le norme sui salvataggi bancari.