Capigruppo: Delrio e Marcucci per il Pd, Bernini e Gelmini per FI

I partiti hanno nominato i capigruppo alla Camera e al Senato: Forza Italia nel segno delle donne e di Berlusconi, Pd con i fedeli di Renzi (alle minoranze dem andranno presumibilmente le vicepresidenze delle Camere), come da previsioni le scelte di Movimento 5 Stelle e Lega.

Vincono le linee di Renzi e Berlusconi. I capigruppo scelti da Partito Democratico e Forza Italia per la Camera e il Senato sono tutti e quattro vicini ai due leader: scelta nel segno del rinnovamento e delle quote rosa per il partito di centrodestra, con Anna Maria Bernini – che era stata anche la seconda scelta dell’ex Cavaliere per la presidenza di Palazzo Madama – capogruppo al Senato e la berlusconiana di ferro Maria Stella Gelmini a rappresentare FI a Montecitorio.

Il Partito Democratico ha invece optato per Graziano Delrio, fedelissimo dell’ex premier ma figura da sempre conciliante rispetto alle varie anime del partito e del centrosinistra, alla Camera e per il renzianissimo Andrea Marcucci al Senato. Per Palazzo Madama si era fatto il nome anche di Lorenzo Guerini. Alla fine, grazie alla mediazione del segretario pro tempore Maurizio Martina, si è trovato un equilibrio tra le componenti dem, con le vicepresidenze delle Camere che potrebbero a questo punto andare a rappresentanti delle minoranze Pd.

L’assemblea dei deputati del Movimento 5 Stelle ha invece scelto Giulia Grillo come capogruppo alla Camera per acclamazione, mentre al Senato i pentastellati hanno eletto formalmente Danilo Toninelli. La Lega infine ha optato per Gian Marco Centinaio a Montecitorio e Giancarlo Giorgetti a Palazzo Madama.