Cantine Aperte: 235 aziende aprono al turismo del vino in tutta Italia

Cantine Aperte, si replica. L’appuntamento amato dai wine lover torna sabato 19 e domenica 20 giugno per inaugurare la stagione più calda dell’anno nel segno del vino e della valorizzazione dei tanti territori vitivinicoli del Belpaese.

Da Nord a Sud, saranno 235 le aziende del Movimento Turismo del Vino di 12 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto) a riaprire le porte per accogliere gli enoturisti a caccia di wine experience, tra degustazioni, passeggiate tra i filari, pic nic e trekking in vigna.

“Mete di vacanze tra le più gettonate – spiega Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino nazionale – che, insieme alla capacità dei vignaioli di saperli raccontare, rappresentano un potente volano per il rilancio del settore enoturistico. E con la replica di Cantine Aperte nel prossimo fine settimana vogliamo dare un importante contributo proprio in tal senso, reduci anche della risposta di pubblico, seppur a numero limitato, che abbiamo avuto a maggio con circa 120mila visitatori presenti nelle diverse cantine MTV italiane, soprattutto giovani tra i 25 e i 34 anni. La formula contingentata e su prenotazione ha certamente migliorato la qualità del servizio e dell’accoglienza, riuscendo da una parte a premiare il lavoro dei produttori e, dall’altra, ad attirare turisti veramente interessati. Gli intenti di offrire due giorni di svago e conoscenza dell’universo vino e, allo stesso tempo, garantire la massima sicurezza e il pieno rispetto delle regole sono stati evidentemente centrati. Siamo quindi pronti a replicare tale formula sabato 19 e domenica 20 giugno”.

In occasione di Cantine Aperte si è rafforzata la partnership tra il Movimento Turismo del Vino e il portale Picnic Chic nata proprio con l’intento di riscoprire il turismo slow e la vita all’aria aperta. La formula è semplice: per prenotare è sufficiente accedere al portale Picnic Chic (picnicchic.it/evento-picnicchic-piu-lungo-d-italia/?preview_id=18571&preview_nonce=97066e5703&_thumbnail_id=-1&preview=true), selezionare la proposta dell’azienda aderente e prenotare (conferma di prenotazione via mail). All’arrivo nella struttura selezionata si potrà così vivere l’esperienza scelta ritirando il picnic da consumare nelle aree messe a disposizione.

Esperienza che sarà riproposta anche durante Vigneti Aperti (a giugno in Umbria e nelle Marche), il nuovo evento MTV ideato sotto l’egida della #Winecation per chi ricerca gite di prossimità a contatto con la natura ma anche occasioni per seguire da vicino le varie fasi che caratterizzano il lavoro prima in vigna e poi in cantina.

Per scegliere l’azienda da visitare, scoprire tutte le proposte legate a “Cantine Aperte” e a “Vigneti Aperti” e prenotare basta andare su www.movimentoturismovinolive.it.