Cambiamenti climatici: Cdp si allea con il Fondo Onu

La prtnership con il Green Climate Fund permetterà alla Cassa di co-finanziare programmi e progetti a elevato impatto ambientale nei Paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti

Cassa Depositi e Prestiti ha firmato un accordo con il Green Climate Fund, il fondo dell’Onu che investe per mitigare l’effetto dei cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo. Cdp diventa così la prima istituzione italiana a beneficiare delle risorse del GCF per co-finanziare programmi e progetti a elevato impatto ambientale in queste zone del pianeta e nei mercati emergenti.

In particolare, l’obiettivo è contrastare il cambiamento climatico con interventi su più fronti: dalla diffusione delle energie rinnovabili alla realizzazione di infrastrutture sostenibili, fino al supporto alle micro, piccole e medie imprese per la crescita del tessuto produttivo locale.

“La firma dell’Accreditation Master Agreement con il Green Climate Fund segna l’avvio di una partnership strategica dedicata alla promozione di iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici – commenta Antonella Baldino, Direttrice CDP Cooperazione Internazionale allo Sviluppo – Sfide globali che richiedono risposte globali, attraverso programmi e progetti a sostegno di una crescita resiliente e sostenibile, con una visione innovativa dell’orizzonte di lungo termine”.

Per Yannick Glemarec, direttore esecutivo del Green Climate Fund, “la firma di questo accordo rappresenta una pietra miliare nella partnership tra il Gcf e Cdp, la nostra prima istituzione italiana accreditata. Auspichiamo un celere sviluppo della nostra partnership, mediante la promozione e la realizzazione di iniziative decisive nelle azioni di contrasto al cambiamento climatico in grado di supportare i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi di mitigazione e adattamento al clima”.