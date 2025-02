Calciomercato dei record: rivoluzione Milan con l’arrivo di Joao Felix ma novità anche per Juve, Inter, Napoli, Roma e Fiorentina

Mai il calciomercato d’inverno è stato così effervescente come quello di quest’anno. Protagonista assoluto il Milan che ha letteralmente rivoluzionato la squadra con l’arrivo del gioiellino Joao Felix

Il mercato (invernale) dei record. Mai, infatti, c’era stata una sessione di gennaio così ricca di colpi, specialmente nell’ultimo giorno. Protagonista assoluto il Milan, autore di una vera e propria rivoluzione che potrebbe cambiare gli equilibri nella lotta al quarto posto: la distanza dalla Lazio, ieri vittoriosa a Cagliari (2-1, gol di Zaccagni e Castellanos), è di 7 punti, tanti ma non troppi, considerato che i rossoneri devono ancora recuperare la partita di Bologna. Cardinale, dopo aver preso Walker e Gimenez, si è scatenato con Joao Felix, Sottil e Bondo, a cui hanno fatto posto Calabria, Morata, Okafor e Bennacer, per un restyling senza precedenti. Colpi last-minute anche per Napoli, Juventus, Roma, Inter, Fiorentina e Torino, a conferma di un mercato invernale più ricco che mai.

Milan scatenato: presi Joao Felix, Sottil e Bondo, ceduti Okafor e Bennacer

La ciliegina sulla torta si chiama Joao Felix. Il talentuoso attaccante portoghese è arrivato a Malpensa poco dopo le 22, dando ufficialmente il via alla sua nuova avventura in Italia. Dopo aver firmato il contratto presso la sede del club, Joao Felix si è diretto all’Hotel Melià dove lo attendeva il tecnico Conceiçao, pronto a dare il benvenuto al suo nuovo giocatore. I due si ritroveranno all’allenamento odierno, posticipato nel pomeriggio proprio per accogliere i nuovi arrivati: lecito attendersi un esordio già nella sfida di domani contro la Roma in Coppa Italia.

L’accordo con il Chelsea non prevede il diritto di riscatto, anche a causa dei tempi ristretti: il Milan ha accettato la proposta dei Blues, dunque prestito oneroso a 2 milioni di euro, a cui bisognerà aggiungerne 3 per lo stipendio fino a giugno. A fare spazio al portoghese è stato Okafor, trasferitosi al Napoli con la stessa formula (ne parliamo tra poco), ma la rivoluzione non si è certo fermata qui.

I rossoneri hanno salutato anche Bennacer, trasferitosi al Marsiglia in prestito oneroso per 1 milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 12 più 3 di bonus. Decisiva la volontà dell’algerino di cambiare aria, visto che è stato lo stesso giocatore a spingere affinché il Milan accettasse la proposta del club francese. Il suo sostituto sarà Bondo, centrocampista francese proveniente dal Monza, acquistato per 10 milioni di euro più bonus. Nonostante la sua giovane età, Bondo potrà essere inserito nella lista UEFA grazie alla sua formazione in Italia. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2029, con un ingaggio che si aggira intorno ai 1,5 milioni di euro.

Sul fronte offensivo, il Milan ha acquistato anche Riccardo Sottil dalla Fiorentina. L’attaccante, autore di 5 gol e 3 assist in questa stagione, arriva in prestito oneroso (2 milioni) con un diritto di riscatto fissato a 10. Sottil andrà a sostituire Okafor nel ruolo di vice Leao, mentre Joao Felix si inserirà come trequartista, con Reijnders che tornerà a centrocampo. In uscita, oltre a Bennacer e Okafor, potrebbe esserci anche Chukwueze, nonostante sia sfumato il trasferimento al Fulham per questioni burocratiche: l’ex Villarreal potrebbe comunque partire, visto che i mercati olandesi e turchi non hanno ancora chiuso i battenti.

Juve: l’ultimo colpo è il difensore Kelly del Newcastle, Fagioli alla Fiorentina

L’ultimo colpo della Juventus si chiama Lloyd Kelly. Dopo alcune ore di attesa, legate alla necessità di completare le pratiche per il visto (essendo extracomunitario), il club bianconero ha annunciato l’ingaggio del difensore proveniente dal Newcastle. La Juventus lo ha strappato ai Magpies con la formula del prestito oneroso (3,8 milioni), con l’obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni. L’importo stabilito per il trasferimento definitivo è di 14,5 milioni di euro, da versare in tre esercizi, più 2,7 milioni di oneri accessori. In virtù dell’alta probabilità che le condizioni di acquisto vengano soddisfatte, l’operazione verrà contabilizzata a titolo definitivo già a partire da oggi, per un totale complessivo di 17,5 milioni di euro, oltre agli oneri accessori. Si tratta del terzo rinforzo difensivo della sessione invernale, dopo gli arrivi di Alberto Costa e Renato Veiga, operazioni resesi necessarie a causa degli infortuni che hanno colpito Bremer e Cabal.

Nel frattempo, Nicolò Fagioli ha trovato una nuova sistemazione alla Fiorentina. Dopo lunghe trattative, il centrocampista passa in viola con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, condizionato alla qualificazione in Europa della squadra di Palladino. L’obbligo di acquisto è fissato a 16 milioni di euro, con 3 milioni di bonus legati a specifici obiettivi. Inoltre, la Juventus si garantirà il 15% sulla futura rivendita del giocatore.

Il Napoli si consola con Okafor, sfuma Comuzzo (almeno fino a giugno)

Nessun colpo da copertina per il Napoli, anche se un rinforzo, quantomeno a livello numerico, è arrivato. Dopo il mancato arrivo di Saint-Maximin, infatti, gli azzurri Napoli hanno deciso di virare su Okafor del Milan. Le due società hanno trovato l’accordo in poche ore, permettendo così al Diavolo di chiudere l’operazione Joao Felix. Qualche settimana fa i rossoneri avevano tentato di cedere lo svizzero al Lipsia, ma la trattativa era saltata per via delle visite mediche, almeno ufficialmente. Okafor si trasferisce al Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, mentre Comuzzo, altro obiettivo azzurro, non arriverà. Il giovane difensore classe 2005 è stato oggetto di una lunga trattativa, con il Napoli spintosi fino a 35 milioni, di cui 5 per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto, più 5 di bonus. Ma la Fiorentina non ha voluto derogare dalla richiesta iniziale di 40, rifiutando qualsiasi tipo di sconto. A quel punto Manna, anche su diktat di De Laurentiis, ha fatto un passo indietro, almeno per il momento: le parti, infatti, si risentiranno in estate, visto che Conte ha ormai deciso di affiancarlo a Buongiorno in una coppia centrale di enormi prospettive.

Inter, preso Sucic! Roma, arrivano Salah-Eddine e Gourna-Douath

Colpo in prospettiva invece per l’Inter, che si è regalata il centrocampista Sucic della Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro. L’operazione prevede un esborso di 14 milioni di euro, con 2 milioni di bonus aggiuntivi e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Sucic, classe 2003, effettuerà le visite mediche durante la settimana e poi tornerà alla Dinamo per concludere la stagione, anche se non potrà giocare prima di marzo per via di un infortunio al piede. In nerazzurro Sucic potrebbe ricoprire il ruolo di vice Calhanoglu o agire come mezzala, probabilmente già dal Mondiale per Club previsto in estate.

Colpi “di contorno” anche per la Roma, che ha sostituito Hermoso con il difensore danese Nelsson del Galatasaray, in prestito oneroso (500.000 euro) con l’obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Inoltre, la dirigenza giallorossa ha perfezionato l’acquisto del terzino sinistro Salah-Eddine, classe 2002 del Twente, con un accordo basato su prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni più 2 milioni di bonus. Ghisolfi ha poi chiuso anche per il centrocampista Gourna-Douath, giovane talento del Salisburgo, per il quale è stato raggiunto un accordo in prestito con diritto di riscatto.

La Fiorentina accoglie Zaniolo, la Lazio Belahyane, Belotti va al Benfica

Chiusura col botto pure per la Fiorentina, che si è regalata Zaniolo con qualche mese di ritardo: i viola, infatti, lo avevano inseguito anche in estate, salvo doversi poi arrendere all’Atalanta. Per l’attaccante si tratta di un ritorno a casa, essendo cresciuto nel settore giovanile gigliato. Il trasferimento prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro, condizionato al raggiungimento del 60% delle presenze in campionato. Zaniolo non sarà però disponibile nel recupero contro l’Inter di giovedì sera: il regolamento stabilisce che nei match sospesi si possano schierare solo tesserati alla data dell’interruzione, ovvero il 1° dicembre. Sorride anche la Lazio, che ha ufficializzato l’acquisto di Belahyane dal Verona a titolo definitivo. Parallelamente è arrivato anche l’ingaggio di Provstgaard, difensore centrale danese classe 2003, proveniente dal Velj. Nella miriade di operazioni fatte nel resto d’Italia, spicca la cessione di Belotti al Benfica: l’attaccante, protagonista di una prima parte deludente con la maglia del Como, chiuderà la stagione nel glorioso club portoghese, che gli darà anche l’opportunità di giocare la Champions League.