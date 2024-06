Calcio europeo: stop alle partite in chiaro per tre anni, Champions solo Sky e Now

Fine delle partite in chiaro di Champions League, Europa League e Conference League: per i prossimi tre anni, le competizioni europee saranno visibili solo su Sky e Now. Mediaset perde i diritti tv, mentre Sky punta a massimizzare i ricavi con l’esclusiva

Niente più calcio europeo in chiaro per i prossimi tre anni. Sky Italia fa sul serio: a partire dalla prossima stagione e fino al 2027, infatti, tutte le partite di Champions League, Europa League e Conference League saranno trasmesse esclusivamente sulle piattaforme Sky e Now. Stop quindi alle partite condivise con altri broadcaster e stop alle partita settimanale condivisa con Tv8.

La strategia di Sky Italia è chiara: massimizzare i ricavi e fidelizzare gli abbonati. Fino alla stagione appena conclusa, Mediaset aveva il diritto di trasmettere una partita di Champions League in chiaro ogni settimana su Canale 5. Ora, con l’acquisizione dei diritti esclusivi, Sky punta a trattenere tutti i suoi contenuti premium all’interno delle sue piattaforme, aumentando il valore percepito del proprio servizio.

Un nuovo smacco ai tifosi che dopo aver subito gli ennesimi aumenti di prezzo di Dazn per quanto riguarda il campionato di Serie A ora si trovano anche a dire addio alle partite europee in chiaro.

Esclusiva Sky: niente blocco dell’Antitrust

Sky ha acquisito in esclusiva i diritti per le competizioni europee dal 2024 al 2027, cosa che non era possibile nel triennio precedente a causa di un blocco imposto dall’Antitrust italiana, relativo all’acquisizione di esclusive per il web. Questo blocco era legato a un tentativo non concretizzato di acquisire la piattaforma tecnologica R2 di Mediaset Premium.

Senza il divieto dell’Antitrust, Sky ha investito decisamente nelle coppe europee, spendendo, secondo indiscrezioni, circa 660 milioni di euro per i diritti televisivi di Champions League, Europa League e Conference League per il triennio 2024-2027.

In chiaro solo semifinali e finali

Nonostante l’esclusiva di Sky, Amazon Prime Video continuerà a trasmettere la miglior partita del mercoledì di Champions League. Mediaset, invece, esce di scena dopo le sue tre stagioni con una partita settimanale in chiaro su Canale 5,

Chi vorrà vedere le competizioni europee senza sottoscrivere un abbonamento a pagamento dovrà accontentarsi delle semifinali e finali, che per legge devono essere trasmesse in chiaro. Questo garantisce comunque la possibilità di vedere le sfide più importanti della stagione, seppure con un’offerta molto limitata rispetto al passato.

La nuova formula della Champions League

Saranno otto le squadre italiane a competere nelle competizioni europee nella stagione 2024/25. In Champions League, ci saranno Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. In Europa League, saranno impegnate Roma e Lazio, mentre la Fiorentina rappresenterà l’Italia in Conference League. Cambierà però la struttura dei tornei.

La stagione 2024/25 introdurrà, per esempio, una Champions League rinnovata: il torneo sarà più lungo, con un aumento del 47% delle partite rispetto alle edizioni precedenti e un unico girone con 36 squadre. Un cambio format che rappresenta quindi un’opportunità per Sky per offrire ancora più contenuti esclusivi ai propri abbonati, rafforzando la propria posizione nel mercato dei diritti sportivi.

Sky manterrà, inoltre, l’esclusiva per Italia anche su Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Con le misure antipirateria sempre più efficaci, resta da vedere quanti saranno disposti a pagare per vedere il calcio europeo.