Dazn, nuovi aumenti ma non per tutti. Ecco i prezzi da agosto 2024 e a quanto ammontano i rincari

Dopo i rincari scattati a gennaio 2024, Dazn aumenta ancora il costo degli abbonamenti (ma non tutti). Le nuove tariffe scatteranno ad agosto. Ecco tutte le informazioni

Campionato che vai, aumento che ti ritrovi. Mancano ancora due partite alla fine del campionato di Serie A 2023/2024, ma Dazn ha già annunciato l’arrivo di nuovi aumenti per chi nella prossima stagione vorrà guardare le partite di campionato, ma anche quelle di Europa League e Conference League. I rincari però non riguarderanno tutte le tipologie di abbonamento, ma solo quelle Standard (se sottoscritto tramite altre piattaforme) e Plus.

Ecco a quanto ammontano gli aumenti, chi riguardano e quali sono i nuovi prezzi da agosto 2024.

Dazn Standard: ecco il prezzo dal 24 agosto 2024

Partiamo dal piano Dazn Standard, vale a dire quello che consente di guardare in contemporanea eventi diversi su due dispositivi registrati, purché siano connessi alla stessa rete (bisogna essere nella stessa casa, per intenderci). Ebbene, chi deciderà di sottoscrivere l’abbonamento annuale al piano standard in un’unica soluzione con pagamento anticipato dovrà sborsare 359 euro, pari a 29,92 euro al mese. C’è però una condizione: l’abbonamento dovrà essere sottoscritto direttamente tramite la piattaforma Dazn. Chi invece usufruirà di store terzi come Apple Store o Google Pay, dovrà pagare 40 euro in più l’anno, dunque 399 euro all’anno.

Ci sono infine anche una terza e una quarta opzione: pagare un abbonamento mensile vincolato per 12 mesi al costo di 34,99 euro al mese, o un piano mensile senza vincoli (che dunque può essere disdetto in qualunque momento) a 40,99 euro al mese.

Dazn Plus: aumento di 60 euro, ecco i nuovi prezzi

Il piano Dazn Plus è quello che consente di guardare contemporanea due eventi su due dispositivi diversi anche se in due luoghi differenti. Ebbene, chi sceglierà questo tipo di abbonamento con pagamento anticipato in un’unica soluzione dovrà sborsare 599 euro l’anno, 60 in più rispetto a quanto previsto adesso (150 in più rispetto ad agosto 2023). Se si sceglie il pagamento mensile, invece, il prezzo sarà di 59,99 euro al mese (69,99 con pagamento in app Google Pay o Apple Pay).

Dazn Start: 8,99 al mese ma niente Serie A maschile

Per gli sportivi a cui non interessa il calcio maschile c’è Dazn Start, che fino al 26 maggio potrà essere sottoscritto al prezzo di 8,99 euro al mese per 12 mesi senza vincoli che diventeranno 11,99 euro al mese una volta scaduta l’offerta. Il pacchetto comprende tutto il basket italiano ed il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, l’UFC, il meglio del fighting internazionale e il calcio femminile.

Gli aumenti scattati a gennaio 2024

A molti abbonati che avevano sottoscritto uno dei tre piani Dazn nel 2023 queste cifre non torneranno. Il motivo è presto detto. Dazn aveva stabilito degli aumenti già a gennaio 2024. Quello che scatterà ad agosto sarà dunque l’aumento dell’aumento. In particolare: dal 1° gennaio di quest’anno, l’annuale dilazionato del Piano Start mese per mese da 9.99 euro è salito a 11.99, l’annuale in unica soluzione 89.99 a 99 euro e il mensile semplice da 13.99 a 14.99 euro.

Il costo del piano Standard era invece salito da 299 euro a 359 euro per il pagamento in un’unica soluzione e da 30,99 euro a 34,99 euro per quello mensile. Infine, il costo del piano Plus mensile semplice era passato da 55,99 euro a 59,99, quello del Plus annuale da 449 a 539 euro.

Dazn aumenta anche l’offerta

A parziale consolazione degli abbonati, occorre dire che aumentano i costi, ma aumenta anche l’offerta. Dazn offrirà infatti il meglio delle massime competizioni di pallavolo internazionali maschili e femminili incluse quelle delle due Nazionali azzurre. Infine, a partire dal 17 luglio, sulla piattaforma sarà disponibile anche il meglio delle Olimpiadi di Parigi 2024 con 6 nuovi canali dedicati che si aggiungeranno a Eurosport 1 e 2 per un totale di 700 ore di diretta.