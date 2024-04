Caffè Segafredo, il fondo QuattroR acquista il 50% del gruppo Zanetti. In vista lo sbarco in Borsa, forse a Wall Street

Il fondo di private equity, guidato dal ceo Francesco Conte entrerà principalmente attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale di circa 100 milioni. Il cda ha inoltre nominato come nuovo ceo Pierluigi Tosato

Il gruppo del caffè Segafredo, leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato, è pronto a rilanciarsi con nuove energie. Il fondo di private equity QuattroR entrerà con una quota del 50% nel capitale della Massimo Zanetti Beverage Group, mentre l’altro 50% resterà nelle mani del patron Massimo Zanetti e della sua famiglia. “L’obiettivo è di accelerare la crescita e la creazione di valore a lungo termine del gruppo” dice una nota e quando il fondo QuattroR, guidato dal ceo Francesco Conte, terminerà il periodo d’investimento, solitamente di 3-4 anni, si potrebbe pensare alla quotazione in Borsa, probabilmente Wall Street. Zanetti Beverage Group era già quotato a Piazza Affari, ma si è delistato ad inizio 2021.

L’ingresso del fondo con aumento di capitale di 100 milioni

QuattroR entrerà principalmente attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale. “L’aumento di capitale sarà per 100 milioni complessivi e con le nuove risorse puntiamo ad espanderci, in particolar modo in mercati come quello asiatico” ha detto Massimo Zanetti, fondatore e presidente di Massimo Zanetti Beverage Group. I nuovi fondi serviranno inoltre a ridurre la leva finanziaria a livello di gruppo, che ha un’esposizione di circa 300 milioni. “La partnership con QuattroR rappresenta un’opportunità per consolidare ulteriormente il percorso di crescita del gruppo, massimizzando la creazione di valore” ha detto ancora Zanetti. “L’obiettivo è l’Ipo nel giro di 3-4 anni, probabilmente a New York, anche se valuteremo al momento giusto”. “L’investimento in Massimo Zanetti Beverage Group” sottolinea Francesco Conte, amministratore delegato di QuattroR, “è in linea con il nostro impegno di valorizzare importanti marchi italiani presenti su scala globale”.

Pierluigi Tosato nominato nuovo ceo del gruppo

Il cda ha inoltre nominato come nuovo ceo Pierluigi Tosato, con oltre 25 anni di esperienza in grandi gruppi nel food&beverage. Fondato da Massimo Zanetti più di 50 anni fa, Massimo Zanetti Beverage Group è uno dei principali attori globali nel caffè. Partendo dall’Italia ha conquistato i principali mercati in Europa, America, Asia e Middle East, sia attraverso sviluppo organico sia tramite acquisizioni. Il mercato tricolore rappresenta meno del 10% del fatturato del gruppo, presente in 110 Paesi, con 20 stabilimenti e un network importante di caffetterie. Con un portafoglio di oltre 40 marchi, tra cui il rinomato Segafredo, il gruppo conta più di 3.300 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di 1,1 miliardi.

Lo scorso anno la Zanetti aveva venduto ai francesi della Seb la sua azienda produttrice di macchine da caffè San Marco.

QuattroR è stata assistita da Lazard, Molinari Agostinelli, oltre che da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Kpmg e Erm. Massimo Zanetti Beverage e la famiglia Zanetti sono stati assistiti da BakerMcKenzie. Il pool dei finanziatori è stato assistito da Rothschild e Latham & Watkins.