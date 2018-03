Cacciari al Maxxi per parlare di scienza, filosofia e l’universo dopo Einstein

Oggi, venerdì 9 marzo, alle ore 18.00, nell’ambito della mostra Gravity, incontro ad ingresso gratuito con la partecipazione del filosofo Massimo Cacciari e del fisico e matematico, Mario Rasetti. Tema: il dialogo tra fisosofia e scienza di fronte agli scenari aperti dalla relatività

Come sarà l’universo dopo Einstein? Al MAXXI se ne discute oggi, venerdì 9 marzo alle 18, con un ospite speciale: Massimo Cacciari. L’appuntamento con il filosofo è alle 18, ingresso libero, e ad interrogarlo me confrontarsi con lui ci sarà il fisico e matematico, Mario Rasetti. Il confronto riguarderà temi etici, filosofici, scientifici nell’era della rivoluzione digitale.Non a caso l’incontro è intitolato Dialoghi tra filosofia e scienza. Ad introdurlo sarà la presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri, moderatore Andrea Zanini, portavoce Presidente ASI e co-curatore della mostra Gravity.

Continua dunque la serie di incontri per approfondire i temi della mostra GRAVITY. Immaginare l’Universo dopo Einstein, nata dalla inedita collaborazione tra MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, ASI Agenzia Spaziale Italiana e INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Al centro dell’incontro, le prospettive dell’’uomo e della società, dell’etica e della conoscenza e, soprattutto, della rivoluzione digitale in corso: Big Data, intelligenza artificiale, complessità e supercalcolo.

Lo scopo è quello di dare vita all’Interscambio Scientifico: due diversi punti di vista e due diversi approcci per un dialogo sull’uomo e il suo futuro.

Il programma di incontri prosegue con Mons. Gianfranco Ravasi e il Presidente dell’ASI Roberto Battiston (22 marzo 2018), ​l’astronauta Paolo Nespoli e il fumettista Leo Ortolani (23 marzo), l’austronata Samantha Cristoforetti​ e l’ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, la “mamma della missione Rosetta, prima donna italiana a laurearsi in ingegneria spaziale (10 aprile), l’artista Laurent Grasso e il neurobiologo britannico Semir Zeki (27 aprile). Lo scorso 8 febbraio si è tenuto l’incontro con la numero uno del Cern, Fabiola Gianotti e il presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fernando Ferroni.

Da tenere in considerazione infine che, dall’11 al 25 marzo, presso il MAXXI e sempre nell’ambito della mostra Gravity, si terranno i laboratori gratuiti per le famiglie “In viaggio col cosmo”, uno spazio aperto in cui provare a costruire le geometrie del cosmo insieme agli educatori.