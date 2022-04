Business Translator, Generali: nasce l’iniziativa formativa che unisce risultati aziendali e data science

Nasce il Business Translator, la prima iniziativa formativa del “Data Science & Artificial Intelligence Institute” costituito da Generali e gli enti di ricerca del Friuli

Formare nuove figure professionali capaci di affrontare le crescenti esigenze della società dell’informazione, del processamento di dati e delle decisioni basati sull’intelligenza artificiale e machine learning per migliorare il business e i risultati aziendali. Si chiama Business Translator ed è l’obiettivo della prima iniziativa formativa del “Data Science & Artificial Intelligence Institute” costituito dagli enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia (SISSA, UniTs, UniUd, ICTP, MIB Trieste) e Assicurazioni Generali – in linea con il nuovo piano strategico triennale “Lifetime Partner 24: Driving Growth” – e sviluppato in collaborazione con Generali Group Academy – la Corporate University del Gruppo Generali – e con l’Analytics Solutions Centre del Gruppo.

Per il Presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, l’iniziativa “è un esempio di sinergia tra pubblico e privato che fa leva sulle eccellenze del territorio”, una “realtà che risponde alle nuove sfide del mondo contemporaneo e permette di comprendere e valutare, tra l’altro, i rischi emergenti, cogliendone le interconnessioni e facilitando la conoscenza degli scenari futuri”.

Arriva il Business Translator: una figura professionale innovativa

Il progetto per lo sviluppo dell’innovativa figura professionale del “Business Translator” interesserà diverse centinaia di manager a livello internazionale. L’obiettivo è sviluppare specifiche applicazioni e case studies e agevolare l’indirizzo della ricerca dell’Istituto ai settori di maggiore attualità per il mondo economico e produttivo, nell’ottica della realizzazione di un “circuito virtuoso tra studio e applicazione sul campo, pubblico e privato”, si legge in una nota del gruppo.

La sede amministrativa dell’Istituto sarà presso la SISSA, a Trieste, e le attività saranno svolte presso le sedi operative delle università convenzionate nonché degli altri partner e presso altre eventuali sedi a disposizione per le attività dell’Istituto.

Tra i progetti di ricerca previsti in collaborazione con Generali ci sono: lo sviluppo di modelli geofisici e matematici con tecniche di intelligenza artificiale per migliorare le previsioni di rischio di catastrofi naturali e lo sviluppo di tecniche esplicative per comprendere le implicazioni etiche di decisioni prese usando modelli complessi di intelligenza artificiale come le reti neurali profonde.

Tra le attività sono anche previstela promozione e l’attivazione di corsi di dottorato congiunti, master, programmi di ricerca e di iniziative formative volte a migliorare la preparazione e lo sviluppo professionale degli studenti/dottorandi/assegnisti/afferenti alle discipline di interesse dell’Istituto.

L’Istituto si impegnerà inoltre nella creazione di una nuova unità di ricerca all’interno del network ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems).