Btp Valore: come funziona e come si compra? Premi, cedole, date tasse. Ecco la guida completa in 6 punti

Tutto pronto per la prima emissione del Btp Valore, il nuovo titolo di stato destinato agli investitori retail con il quale il Mef mira ad ampliare la partecipazione delle famiglie al debito pubblico italiano. Tutto ciò che c’è da sapere

Tutto pronto per il Btp Valore, il nuovo titolo di Stato italiano lanciato l’8 maggio e dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori grazie al quale il Tesoro mira ad ampliare la quota di Btp in mano alle famiglie italiane. La prima emissione partirà il prossimo 5 giugno, ma l’attenzione del mercato è già elevatissima.

Btp Valore: cos’è come funziona?

I primi ad arrivare furono i Btp Italia, poi, in piena pandemia, fu il turno del Btp futura. Adesso è il momento dei Btp Valore, una “nuova famiglia di titoli di Stato” – per usare la stessa definizione del Mef – rivolta ai risparmiatori individuali e affini, quelli che in gergo vengono chiamati retail. L’obiettivo del nuovo titolo è quello di aumentare la quota di titoli di Stato posseduta dagli italiani. Una sorta di ritorno al passato dunque, al periodo della crisi subprime in cui la partecipazione degli italiani al debito pubblico nostrano arrivava addirittura al 20%. Poi, negli anni, un calo costante, fino ad arrivare all 8% del 2022. Adesso, approfittando del rialzo dei rendimenti e della ritrovata affezione degli investitori per il mercato obbligazionario, il Tesoro spera dunque di attrarre i piccoli risparmiatori, offrendo sul mercato un titolo con quattro anni di vita, due livelli di rendimento per le cedole e pagamenti semestrali.

Btp Valore: le date della prima emissione

La prima emissione del nuovo Btp avrà una durata di 5 giorni, da lunedì 5 a venerdì 9 giugno 2023 (fino alle ore 13.00), salvo chiusura anticipata. Quest’ultima non potrà comunque avvenire prima del pomeriggio di mercoledì 7, garantendo dunque almeno tre giorni pieni di collocamento.

Le caratteristiche principali del Btp Valore: premio, durata, cedole

Partiamo dall’ultima novità comunicata dal Tesoro: il primo Btp Valore avrà un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito per chi compra il titolo durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

Il titolo avrà una durata pari a 4 anni e cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Le cedole verranno calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 2 anni, che aumenta per i restanti 2 anni di vita del titolo.

I tassi cedolari minimi garantiti della prima emissione saranno comunicati il 1° giugno 2023, con leggero anticipo rispetto al solito, mentre i tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il 9 giugno. “Nel caso la chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi verranno fissati nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento e potranno essere soltanto confermati o rivisti rialzo, in base alle condizioni di mercato”, chiarisce il Mef in una nota.

Btp Valore: come si compra?

Il titolo sarà collocato alla pari e con prezzo uguale a 100 sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite Intesa Sanpaolo e Unicredit. Rispetto alle aste tradizionali, il Tesoro ha stabilito una modalità di sottoscrizione più semplice. Non sono previsti vincoli, né commissioni al momento dell’acquisto.

Saranno tre i canali tramite i quali gli investitori retail potranno acquistare il Btp Valore:

rivolgendosi al proprio referente in banca ,

, andando all’ ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli

presso cui si possiede un conto titoli utilizzando il proprio home banking, ma si dovrà controllare che sia abilitato al trading online.

Investimento minimo di mille euro

Fissata anche la soglia minima di accesso all’investimento, che sarà pari a mille euro. Secondo le regole stabilite dal Mef, non non sono previsti riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando così la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione.

Btp Valore: a quanto ammontano le tasse?

Il Btp Valore sarà soggetto alla medesima tassazione prevista per gli altri titoli di Stato. Tradotto: l’aliquota sarà del 12,5% e sarà prevista l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio di fedeltà. Inoltre, come sempre, sarà possibile per i sottoscrittori cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza.