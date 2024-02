Btp Valore, boom di richieste: supera quota 11 miliardi in due giorni

Il titolo riservato ai piccoli risparmiatori ha sfondato la cifra di 11 miliardi di euro, includendo i 4,61 miliardi di euro di oggi che si sommano ai 6,44 miliardi registrati ieri

Il Btp Valore continua la sua corsa inarrestabile. Nel secondo giorno di collocamento, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori italiani, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), ha sfiorato la soglia dei 5 miliardi di euro di ordini (pari a 4,61 miliardi). Solo nella giornata di oggi, martedì 27 febbraio, sono stati sottoscritti 165.636 contratti.

Ma il vero trionfo è stato il primo giorno di lancio, quando il Btp Valore ha polverizzato ogni record. Con un totale di 6,4 miliardi di euro e oltre 210.000 contratti, il contratto medio ha toccato i 30.533 euro, con alcune adesioni addirittura da 3 milioni di euro. Questo significa che persino il record del primo giorno di collocamento di giugno 2023 è stato superato, quando si registrarono ordini per 5,43 miliardi su 185.146 contratti. Se la domanda dovesse continuare a restare sostenuta, il Mef potrebbe valutare la chiusura anticipata dell’operazione nella giornata di mercoledì. Diversamente, il collocamento andrà avanti fino alle 13 di venerdì 1° marzo.

Durata e premio finale extra

Il titolo, collocato sulla piattaforma Mot di Borsa Italiana, avrà una durata di 6 anni. Gli investitori che mantengono il titolo fino alla scadenza riceveranno un premio finale extra dello 0,7%. Un incentivo aggiuntivo per gli investitori a mantenere il titolo fino alla sua maturità.

In questa emissione del Btp Valore, ai risparmiatori verranno pagate cedole trimestrali basate su tassi prefissati crescenti nel tempo, con un tasso minimo garantito, del 3,25% per i primi tre anni e del 4% per i successivi. Al termine del collocamento saranno annunciati i tassi cedolari definitivi, che potrebbero essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato alla chiusura dell’emissione.

La tassazione agevolata del 12,5% si applica sulle cedole e sul premio fedeltà. Inoltre, il titolo non è soggetto alle imposte di successione e non ci sono commissioni bancarie per gli investitori che lo acquistano durante l’emissione. In base alla legge di bilancio per il 2024, il Btp Valore è escluso dal calcolo dell’Isee dopo il completamento delle misure previste.

Come acquistare il Btp Valore?

Per acquistare il Btp Valore, i risparmiatori possono utilizzare l’home banking se abilitato al trading online, o rivolgersi alla loro banca o all’ufficio postale presso cui possiedono un conto corrente e un conto deposito titoli. Il taglio minimo per ciascun ordine è di 1.000 euro, con la garanzia di ottenere l’ammontare richiesto. Durante i giorni di collocamento, il Btp Valore può essere acquistato senza commissioni al prezzo di 100 euro. Successivamente, sul mercato secondario, il prezzo sarà determinato dal normale meccanismo di domanda e offerta.