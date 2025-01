Bridge, “Gioca coi campioni”: smazzata numero 37: le carte chiave nelle mani avversarie

Siamo alla smazzata numero 37: a volte la migliore soluzione sta nel conoscere la posizione delle carte nelle mani avversarie

Capita di frequente che la scelta fra diverse alternative tecnicamente confrontabili sia dettata dalla corretta lettura della posizione di alcune carte chiave nelle mani avversarie.

Smazzata numero 37: è l’idea migliore cercare prima la divisione delle fiori?

La smazzata seguente vi vede nei panni del dichiarante, alle prese con questo 3NT raggiunto nel silenzio avversario dopo la vostra apertura di un senza. L’attacco di Ovest é Q♥ per il 3♥ del morto, il 5♥ di Est e il vostro K♥ . Potete contare su tre prese certe a fiori, due a cuori, una a quadri e una a picche che in tutto fanno sette. Potete cedere la presa una sola volta all’avversario senza che egli incassi le sue cuori. Il sorpasso di picche per metà delle volte vi porterà le due prese che occorrono, ma le altre volte affrancherete una sola presa, cedendone un’altra all’avversario che a quel punto avrà le cuori franche. Il doppio sorpasso a quadri funzionerà invece tre volte su quattro procurando due prese a voi e una all’avversario. Infine c’è la divisione delle fiori che potete provare senza cedere la mano. L’idea migliore sembrerebbe cercare prima la divisione delle fiori: se funziona si gioca picche a colpo sicuro, mentre se non va ci si affida alle quadri. E’ questa la soluzione ?

Soluzione della smazzata numero 36 di sabato 18 gennaio

Il compagno non possiede altro che le cuori capeggiate da QJ10. Se rigiocherete banalmente nel colore contando di lasciar passare due giri di fiori, Sud incasserà le sue picche vincenti prima di continuare col terzo giro di fiori e voi, in presa con l’A ♣, dopo aver incassato il J♠ sarete costretti a muovere quadri regalando l’ingresso al morto al dichiarante. A poco vi gioverebbe anche muovere fiori in anticipo. Il giocante avrebbe cura di incassare egli stesso l’A♥ prima di darvi la presa a fiori. L’unico modo di battere 3NT è allora rompere subito la forchetta di quadri prima che il giocante attacchi le fiori, mettendo in tavola il 2♦ alla seconda carta. Sud farà la presa di 10♦ ma quando voi riterrete l’A♣ fino al terzo giro rimarrà al palo delle sue otto prese senza più speranze di collegamenti col morto.